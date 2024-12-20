Dubai’de Metro Mavi Hat’tı Türklere emanet

Dubai'nin metro hattını genişletmek üzere hayata geçirilen 'Dubai Metrosu Mavi Hat Tasarımı ve Yapımı' ihalesini Mapa-Limak-CRRC ortaklığı kazandı. Projede tasarım ve inşaat kısmını Türk şirketler üstlenirken sürücüsüz olarak yolcu taşıyacak raylı sistemleri Çinli CRRC üretecek. 5.6 milyar dolara hayata geçecek dev projenin Eylül 2029'da tamamlanması hedefleniyor. Dubai Metro Mavi Hattı, şehrin metro sistemini genişletmeyi ve ulaşım ağını daha entegre hale getirmeyi amaçlıyor. Toplam uzunluğu 30 kilometre olan Mavi Hat Projesi, yedisi yükseltilmiş olmak üzere toplam 14 istasyondan oluşacak. Bu mesafenin yaklaşık olarak yarısı yer altından, 1.5 kilometrelik kısmı ise deniz üstünden geçecek.İhaleyi kazanan konsorsiyumda, uluslararası projelerde mühendislik ve inşaat alanındaki yetkinliğini kanıtlamış Türk şirketleri Mapa ve Limak yer alıyor. CRRC Hong Kong da sistem, vagon ve teknik ekipman sağlayıcısı rolünü üstleniyor. Projenin inşasında en yoğun zamanda, farklı ülkelerden 15 bine yakın kişiye istihdam sağlanması bekleniyor. Dünyanın en büyük raylı sistem üretici ve geliştiricisi CRRC'nin Dubai'de hayata geçireceği vagonlar ise yolcuları sürücüsüz olarak taşıyacak. Her iki yönde saatte 46 bin yolcu taşıyabilecek hattın 2040'ta yaklaşık bir milyon nüfusa sahip olması beklenen bir alandaki trafik sıkışıklığını yüzde 20 azaltması hedefleniyor.Dubai Yollar ve Ulaştırma Otoritesi Yönetim Kurulu Başkanı Mattar Al Tayer, bölgedeki mesafeyi 20 dakikaya indirecek yeni hattın Dubai Uluslararası Havalimanı ile de entegre olacağını söyledi. Tayer, "Mavi Hat projesi, 15 uluslararası şirketin bulunduğu 5 ittifakın katıldığı küresel bir ihale yoluyla seçildi. İhale değerlendirme sürecinin ardından proje Türk konsorsiyuma verildi" dedi.