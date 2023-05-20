Düğün iptaline ’düğün sigortası’ güvencesi

DAVETLİLERE DE YARALANMA SİGORTASI

Uygulamanın evlenecek çiftlerin düğün masrafını artırmayacağına dikkati çeken Ay, şunları söyledi:

"Salon işletmecileri ortalama 20 bin liraya mal olacak düğün için 1000 lira sigorta ücreti ödeyecek. Gelin, damadın ve birinci derece akrabasının kazası, birinci derece aile bireylerinin ölümü, afet, hastalık gibi durumlarda düğünün iptal edilmesi halinde sigorta şirketi düğün bedeli kadar tazminatı, işletmeciye ve evlenen çifte ödüyor. Sigorta şirketleri tarafından 20, 50 ve 70 bin lira şeklinde 3 tür poliçe bulunuyor. İşletmeciler düğünü sigortalayıp, olası organizasyon iptalinde zararı karşılayacak. Uygulama kapsamında düğünde oluşabilecek kazalarda, yaralanma durumuna karşı davetlilerin de sigortası yapılıyor."

Evlenecek çiftlerin talebi doğrultusunda ekstra ücretle düğündeki takıların çalınma ve kaybolma riskine karşı sigortalanması, gelin ve damada hayat sigortası gibi poliçeler de hazırlanabildiğine değinen Ay, "Evlenecek çiftler arabasına, evine yaptırır gibi düğünlerini sigortalayabilecek. Düğün iptallerinde hem çiftler hem de salon işletmeleri mağduriyet yaşamayıp, masrafları karşılanabilecek. Düğün sigortasının yakın zamanda Türkiye genelinde tüm salonlarda uygulanmasını hedefliyoruz. Evlilik hazırlığı yapanlara salon işletmecisinden düğünlerini sigorta yaptırmalarını talep ediyoruz" diye konuştu.