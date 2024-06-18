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Giriş Tarihi: 18.6.2024

Düğünler pırlanta talebini artırdı

Düğünler pırlanta talebini artırdı
Yaz mevsiminin gelmesi ve düğünlerin başlamasıyla birlikte pırlantaya olan talep arttı. Ariş Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Güzeliş, geçen yıl deprem dolayısıyla yaklaşık 3-4 aylık bir süreçte durağanlaşma, daralma yaşandığını belirterek, geçen yıl ertelenen alımların bu yıl başladığını söyledi. Güzeliş, "Piyasalardaki genel hareketlenme sebebiyle fiyatlarda dolar bazında yüzde 30'luk bir artış var" dedi. Ariş pırlantanın 2024-2025 hedeflerini de açıklayan Güzeliş, "Türkiye'de 25 mağaza, 10 bayi, 100'ü aşkın satış noktasına ulaşmayı planlıyoruz. Yurtdışı hedefimiz ise 3 mağaza, 7 bayii, 20-25 satış noktasına çıkmak" diye konuştu.
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Düğünler pırlanta talebini artırdı
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