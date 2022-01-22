Düğünlerde gümüş dönemi

Giriş Tarihi: 22.1.2022

Düğünlerin vazgeçilmezi altının fiyatı artınca gümüş de vitrine çıktı. Vatandaşlar, sertifikayla satılan 50, 100, 250, 500 gramlık külçe gümüşleri doğum, düğün gibi dönemler için hediyelik takı olarak almaya başladı