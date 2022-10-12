Dünya aşağı Türkiye yukarı! 8 yabancı birer birer revizeye gitti

Uluslararası Para Fonu(IMF), Türkiye'nin 2022 yılı için büyüme beklentisini yükseltti. IMF'in sonbahar dönemi "Global Ekonomik Görünüm Raporu"na göre, Temmuz ayında yayımlanan ara dönem raporunda yüzde 4,0 olarak tahmin edilen 2022 yılı büyüme tahmini, yüzde 5,0 seviyesine çıkarıldı.
IMF, işsizlik oranı beklentilerini ise olumlu yönde revize etti. 2022 yılı işsizlik beklentisi yüzde 11,3'ten yüzde 10,8'e, 2023 yılı beklentisi yüzde 10,6'dan yüzde 10,5'e çekildi.
TÜRKİYE'NİN BÜYÜME TAHMİNLERİ YÜKSELİYOR
Dünyanın önde gelen finans kuruluşları Türkiye büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti.
Kurum - ESKİ - YENİ
IMF 4 - 5
S&P 3,5 - 5,2
EBRD 2 - 4,5
OECD 3,7 - 5,4
GOLDMAN SACHS 3,5 - 5,5
FITCH RATINGS 4,5 - 5,2
MOODY'S 3,5 - 4,5
DÜNYA BANKASI 2,3 - 4,7