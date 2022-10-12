Dünya aşağı Türkiye yukarı! 8 yabancı birer birer revizeye gitti

Uluslararası Para Fonu(IMF), Türkiye'nin 2022 yılı için büyüme beklentisini yükseltti. IMF'in sonbahar dönemi "Global Ekonomik Görünüm Raporu"na göre, Temmuz ayında yayımlanan ara dönem raporunda yüzde 4,0 olarak tahmin edilen 2022 yılı büyüme tahmini, yüzde 5,0 seviyesine çıkarıldı.