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Giriş Tarihi: 12.10.2022 09:40 Son Güncelleme: 12.10.2022 09:47

Dünya aşağı Türkiye yukarı! 8 yabancı birer birer revizeye gitti

Dünya aşağı Türkiye yukarı! 8 yabancı birer birer revizeye gitti

Yeni Ekonomi Modeli ile ihracat yönlü stratejisini benimseyen Türkiye'nin performansı yabancı kurumların raporlarına yansıyor. Dünyanın önde gelen finans kuruluşları Türkiye büyüme tahminlerini yukarı çekiyor. Son olarak, IMF, Türkiye'nin 2022 yılı için büyüme beklentisini yüzde 5'e yükseltti. Uluslararası Para Fonu küresel büyüme tahminini, 2023 yılı için yüzde 2,9'dan yüzde 2,7 seviyesine indirdi.

Uluslararası Para Fonu(IMF), Türkiye'nin 2022 yılı için büyüme beklentisini yükseltti. IMF'in sonbahar dönemi "Global Ekonomik Görünüm Raporu"na göre, Temmuz ayında yayımlanan ara dönem raporunda yüzde 4,0 olarak tahmin edilen 2022 yılı büyüme tahmini, yüzde 5,0 seviyesine çıkarıldı.

IMF, işsizlik oranı beklentilerini ise olumlu yönde revize etti. 2022 yılı işsizlik beklentisi yüzde 11,3'ten yüzde 10,8'e, 2023 yılı beklentisi yüzde 10,6'dan yüzde 10,5'e çekildi.

IMF, 2027 yılı için açıkladığı projeksiyonda ise büyüme tahminini yüzde 3,0, enflasyon tahminini yüzde 15,0, cari açık/GSYH tahminini yüzde -2,6 olarak belirledi.

TÜRKİYE'NİN BÜYÜME TAHMİNLERİ YÜKSELİYOR

Dünyanın önde gelen finans kuruluşları Türkiye büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

Kurum - ESKİ - YENİ
IMF 4 - 5
S&P 3,5 - 5,2
EBRD 2 - 4,5
OECD 3,7 - 5,4
GOLDMAN SACHS 3,5 - 5,5
FITCH RATINGS 4,5 - 5,2
MOODY'S 3,5 - 4,5
DÜNYA BANKASI 2,3 - 4,7

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Dünya aşağı Türkiye yukarı! 8 yabancı birer birer revizeye gitti
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