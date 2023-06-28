Dünya Bankası, depremzede işletmelere destek sağlayacak

Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler İyileştirme Projesi"nin amacının söz konusu işletmelerin faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak ve sürdürülebilir bir şekilde büyümelerini desteklemek olduğu kaydedildi.

Projenin Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın garantörlüğünde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından uygulanacağı bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, "Proje, mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin üzerindeki likidite baskılarını hafifletmeyi, faaliyetlerini yeniden başlatmalarına ve işçileri yeniden işe alarak veya depremden etkilenen bölgeyi terk eden işçilerin yerine yenilerini işe alarak istihdamlarını kademeli olarak deprem öncesi seviyelere çıkarmalarına yardımcı olmayı hedeflemektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, "Söz konusu işletmeler Türk ekonomisine üretim, ihracat ve istihdam bakımından önemli katkılar sağlamaktadır. Depremin sonuçlarının üstesinden gelebilmeleri için dayanıklılıklarının desteklenmesi, tedarik zincirleri ve istihdamın desteklenmesi yoluyla daha geniş anlamda ekonomi üzerinde olumlu yayılma etkileri yaratacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Proje kapsamında uygun işletmelere giderlerini karşılayabilmeleri için geri ödemeli finansman sağlanacak.

Performansa dayalı geri ödemeli finansman, bir yıllık bir başvuru turu süresince "ilk gelen alır" esasına göre veya fonlar tamamen kullandırılıncaya kadar kullanıma sunulacak.

Daha kırılgan grupları desteklemek için, toplam geri ödemeli finansman kaynaklarının yüzde 10'u özel olarak kadınların sahip olduğu veya yönettiği işletmelere tahsis edilecek.