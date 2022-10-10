Dünya Bankası yeni Türkiye ülke direktörü belli oldu

Dünya Bankası yeni Türkiye ülke direktörünü açıkladı. Buna göre, J. Humberto López kısa süre önce üç yıllık görev süresini tamamlayan Auguste T. Kouamé'nin yerine göreve getirildi. İspanya vatandaşı olan López, Türkiye'nin kalkınma gündeminin ilerletilmesinde Türkiye Hükümeti'ne destek sağlayan Dünya Bankası Programına ve Portföyüne liderlik yapacak.
Türkiye son mali yılda Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (IBRD) sağlanan 1,6 milyar dolara yakın bir finansman içeren portföyü ile Dünya Bankası Grubu'nun üçüncü en büyük müşterisidir. 2017-2023 Mali Yıl dönemini kapsayan, toplamda 7-10,5 milyar dolarlık Ülke İşbirliği Çerçevesi kapsamında Banka'nın ülkeye sağladığı net taahhüt Temmuz 2022 itibariyle 23 proje için 7,0 milyar dolara ulaşmıştır.
"TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ VERİMLİ İLİŞKİYİ DAHA DA DERİNLEŞTİRMEYİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"
López göreve başlaması vesilesiyle yaptığı açıklamada şunları belirtti:
"Dünya Bankası, 70 yıldan uzun bir süre boyunca, kalkınma çabalarında Türkiye'ye eşlik etme ayrıcalığına sahip olmuştur. Birbiri ardına ortaya çıkan küresel şokların dünya genelinde yarattığı ekonomik belirsizliklere rağmen, Türkiye ekonomisinin olumlu beklentilerinin vatandaşlarının yaşam kalitesini iyileştirme devam etmesi için, bu verimli ilişkiyi daha da derinleştirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Banka, finansman, diyalog, stratejik programlar ve bilgi ürünleri yoluyla Türkiye'nin Üst-Orta Gelirli Ülke statüsünü koruma ve İklim gündeminde önemli bir küresel uygulayıcı olma hedefini desteklemeye hazırdır."