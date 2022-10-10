Dünya Bankası yeni Türkiye ülke direktörü belli oldu

"TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ VERİMLİ İLİŞKİYİ DAHA DA DERİNLEŞTİRMEYİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

López göreve başlaması vesilesiyle yaptığı açıklamada şunları belirtti:

"Dünya Bankası, 70 yıldan uzun bir süre boyunca, kalkınma çabalarında Türkiye'ye eşlik etme ayrıcalığına sahip olmuştur. Birbiri ardına ortaya çıkan küresel şokların dünya genelinde yarattığı ekonomik belirsizliklere rağmen, Türkiye ekonomisinin olumlu beklentilerinin vatandaşlarının yaşam kalitesini iyileştirme devam etmesi için, bu verimli ilişkiyi daha da derinleştirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Banka, finansman, diyalog, stratejik programlar ve bilgi ürünleri yoluyla Türkiye'nin Üst-Orta Gelirli Ülke statüsünü koruma ve İklim gündeminde önemli bir küresel uygulayıcı olma hedefini desteklemeye hazırdır."