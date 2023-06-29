Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye 1 milyar dolarlık finansman

Dünya Bankası depremden etkilenen bölgelerde kırsal konutların ve temel kamu hizmetlerinin yeniden tesisine yardımcı olmak için Türkiye'ye sağlanacak 1 milyar dolarlık finansmanı onayladı. Bankadan yapılan açıklamada, "Türkiye Deprem İyileştirme ve Yeniden İnşa Projesi"nin sağlık hizmetlerinin yeniden tesis edilmesine, hasar gören veya tahrip olan belediye altyapısının yeniden inşasına yardımcı olacağı ifade edildi.Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, "Dünya Bankası, depremlerin gerçekleştiği günden bu yana Türkiye'nin yanında ve afet riski yönetimi ve doğal afet sonrası yeniden inşa alanlarındaki deneyimlerini paylaşmaktadır. Bu devasa yıkım sonrasında devam eden çabaların birkaç yıl süreceğini ve önemli miktarlarda kaynak gerektireceğini iyi biliyoruz. Bu yolculukta, Türkiye'nin yanında olacağız ve etkilenen toplulukların yeniden inşasına yardım edeceğiz" dedi. Dünya Bankası'nın Türkiye'ye tek seferde sağladığı en büyük finansman, belediye altyapısı ve sağlık hizmetlerinin yeniden tesisi ile kırsal konutların inşasında kullanılacak.Dünya Bankası, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin kapanmasını önlemek ve istihdamlarını korumalarına yardımcı olmak için 450 milyon dolarlık projesini de duyurdu. Proje, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın garantörlüğünde KOSGEB tarafından uygulanacak. Uygun işletmelere giderlerini karşılayabilmeleri için geri ödemeli finansman sağlanacak. Kaynağın yüzde 10'u kadınlara ayrılacak.