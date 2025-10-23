Dünya borsalarının kalbi İstanbul’da attı

64. Dünya Borsalar Federasyonu'nun (WFEWorld Federation of Exchanges) genel kurulu ve yıllık toplantısı, İstanbul'da Borsa İstanbul'un ev sahipliğinde başladı. Programın açılışında konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, küresel ortamın hızla değiştiğine ve teknolojide hızlı değişimlerle karşı karşıya olduklarına değinerek, "Ortak görevimiz, kurumumuzun dayanıklılığını artırmak ve yatırımcı güvenini güçlü tutmak" dedi. Programa, Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, WFE Başkanı John Mckenzie, WFE Başkan Yardımcısı Halid El Hüssan, WFE Çalışma Komitesi Başkanı Carlson Tong ve SGX Group İcra Kurulu Başkanı Loh Boon Chye ile çok sayıda yerli ve yabancı sermaye piyasası temsilcisi katıldı. Küresel değişimlerin sermaye piyasalarında büyük riskler yarattığına ancak büyük fırsatlar da getirdiğine vurgu yapan Ergun, Borsa İstanbul'un bu sorunları çözmedeki temel rolünü doğruladığını ifade etti. İşbirliği, ortaklıklar ve ortak projeler konusunda güçlendiklerinin altını çizen Ergun, bunların daha iyi performans gösteren piyasalar ve daha güvenli yatırımcılar için ortak bir vizyon oluşturmaya yardımcı olacağını kaydetti.

ADAPTASYON ÖNEMLİ

Program kapsamında düzenlenen "Borsa Grupları Yeni Bir Döneme mi Giriyor?" başlıklı panelde sermaye piyasalarının geleceği ve teknolojinin etkileri değerlendirildi. Borsa gruplarında değişim rüzgârlarına adaptasyonun önemine değinen WFE Başkanı John Mckenzie, özel piyasalar ile halka açık piyasalar arasındaki etkileşim ve bunun da teknolojik değişimin bir parçası olduğunu yönelik konulara çalıştıklarını aktardı. WFE Başkan Yardımcısı Halid El Hüssan ise yapay zekanın blok zincirleri, pazarlardaki operasyonları ve analitiği dönüştürdüğüne dikkati çekti. WFE Çalışma Komitesi Başkanı Carlson Tong da jeopolitik ve ekonomik zorluklara değindi. SGX Group İcra Kurulu Başkanı Loh Boon Chye ise değişim rüzgârlarının herhangi bir portföyde varlık sınıfı olarak emtiaların yükselişinde de etkili olduğunu dile getirdi.





ÇÖZÜMLER ELE ALINDI

Her yıl dünya genelinde 90 ülkeden yaklaşık 250 üst düzey temsilcinin katılımıyla gerçekleşen program, bu yıl da sermaye piyasalarının gelişimi ve sorunlar karşısında sektör tarafından üretilen çözümlerin konuşulduğu önemli bir buluşma noktası olma niteliği taşıyor. Dünya borsalarının ve takas kuruluşlarının üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte küresel gelişmeler ve sektörün öncelikli konu başlıkları ele alınacak. Borsa İstanbul, WFE'nin 2021 ve 2024 yıllarında yapılan genel kurullarında, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesini temsilen, üyelerin büyük çoğunluğunun desteğini alarak, iki dönem üç yıllığına WFE Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçildi.