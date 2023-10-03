Dünya buğday stoku 2 aya düştü

İklim krizi ve lojistik problemleri dünyada buğday sotuklarını kritik seviyelere çekerken, Türkiye TMO'nun hamleleriyle bu sürece güçlü giriyor. Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, 2024'ün ana gündemlerinden birinin buğday olacağını söyledi. Türkiye'nin son dönemde kritik roller üstlenerek buğday koridorlarını açtığını ifade eden Ulusoy, "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın çabalarıyla küresel gıda arz güvenliğinin sağlanması açısından önem taşıyan çalışmalar yapıldı. Buğday kritik bir öneme sahip olacak. Çin hariç dünya, 2024 Haziran'ında bir sonraki hasat sezonuna sadece 2 aylık tüketime yetebilecek buğdayla girecek" dedi.Ulusoy sözlerine şöyle devam etti: "Son 9 yıldır dünyanın un ihracat şampiyonu olan Türkiye, ihracattaki başarısıyla 1896 yılında ABD'de kurulan, dünyada 4 kıtada direktörlüğü bulunan IAOM'un Avrasya Bölge Başkanlığı'nı üstlenmekte. Toplam nüfusları 2 milyarı aşan ve toplam 7.1 trilyon dolar ekonomik büyüklüğü bulunan, 32 ülkeden oluşan dünya buğday üretiminin yüzde 30'unu ve un ihracatının yüzde 59'unu temsil eden Avrasya Bölge Başkanlığı, dünyanın en büyük buğday üreticilerini ve un ihracatçılarını temsil ediyor." IAOM Avrasya'da yer alan ülkelerden Rusya, 87 milyon tonluk buğday üretimiyle dünyanın ilk 5 buğday üreticisinden biri. Tek başına dünya buğdayının yüzde 10'unu ve Avrasya bölgesinin buğday üretiminin yüzde 30'unu temsil ediyor. 32 ülke arasında 25 milyon tonla Ukrayna, 16 milyon tonla Kazakistan ve 19 milyon tonla Türkiye de yer alıyor.Türkiye'nin, un ihracatında 9 yıldır dünya lideri olduğunu belirten Ulusoy, "Dünya buğday stok kullanım oranı 2016/2017 sezonundan bu yana yüzde 34 ile en düşük seviyede. Üstelik 265 milyon tonluk buğday stokunun yarısından fazlası Çin'in elinde. Stok kullanım oranı tarihte ilk kez yüzde 17'ye düşüyor" değerlendirmesinde bulundu.TMO'NUN Türkiye'de gerçekleştirdiği 10 milyon tonu geçen müdahale alımıyla hem üretimin sürdürülebilirliğini sağladığını hem de ilerleyen dönemlerde oluşabilecek risklere karşı güvenlik stoğu oluşturduğunu ifade eden Ulusoy, "Panama Kanalı'nda, su seviyesinin kuraklık nedeniyle düşmesi, geçiş kısıtlamalarının uygulanmasına sebep oldu. Lojistikte yaşanan problemler, gıda tedarik zincirini daha da zorluyor" dedi.