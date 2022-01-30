Dünya değerler ekonomisine geçiyor

DAMAT, Tween ve D's Damat markalarını bünyesinde bulunduran Orka Holding'in patronu Süleyman Orakçıoğlu, dünyanın değerler ekonomisine geçmekte olduğunu söyledi. Orakçıoğlu, "Dolayısıyla hedefimiz, ihracatta birim değer artışını gerçekleştirmek yönünde. Biz de marka konseyi olarak, bu konuda önemli adımlar atarak projeleri hayata geçirme konusunda gece gündüz çalışıyoruz" diye konuştu.
BİLİNİRLİĞİMİZ ARTTI
Damat, Tween ve D's Damat markalarının tüm dünyada bilinirliğinin arttığını belirten Orakçıoğlu, "Markalarımızın bilinirliği arttıkça ilgi de artıyor. Artık global anlamda rekabeti ve kendi içimizde ne yapabileceğimizi çok iyi biliyoruz. Özellikle pandemi ile birçok ülkenin ve markanın yaşadığı sorunlar oldu. Burada kendimizi doğru bir biçimde konumlandırıp bunu bir fırsata çevirebilmeyi önemli buluyoruz" ifadelerini kullandı. 2021 yılında bir önceki yıla göre ihracatlarını yaklaşık olarak yüzde 50 oranında arttırdıklarını anlatan Orakçıoğlu, 2021 Kasım ayı sonuna kadar çok iyi bir performans ortaya koyduklarını kaydetti.
İNOVASYON VE SIFIR KARBON
2022'de bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 30 oranında bir artış beklediklerini aktaran Orakçıoğlu, "Her zaman önceliğimiz tasarım, inovasyon ve sıfır karbon ayak izi. Bütün plan ve projelerimizi buna göre oluşturuyoruz çünkü markalarımızın ve özellikle tüketicilerin enerjisini arttırdığını düşünüyoruz" dedi.
KÖRFEZ VE AVRUPA HEDEFTE
BU
yıl ihracat hedeflerinde yeni pazarların olduğunu anlatan Orakçıoğlu, "Norveç
, İngiltere
, Ekvador
, Moğolistan, Gürcistan, Tunus gibi ülkelerde ve aynı zamanda eticaret siteleriyle yaptığımız iş birlikleri de son derece önemli. Hem Körfez
ülkelerinde hem de Avrupa
'da, eticaret siteleriyle yaptığımız iş birliğinin sonucu olarak etkinliğimizi giderek artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.