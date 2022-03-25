Dünya devleri rotayı Türkiye’ye kırdı

Türkiye'nin en köklü hazır giyim markalarından Bisse, Tokat
ve İstanbul
'da iki fabrika yatırımına start verdi. Bisse CEO'su Onur Kefeli
, özellikle yurtdışında büyük bir talep artışı olduğunu belirterek, "Artan talepleri karşılamak için yatırım kararı aldık. Pandeminin ardından Türkiye oldukça cazip bir üretim üssü konumuna yükseldi. Ukrayna- Rusya savaşı da stabil pazarların üretim için önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Rusya krizinden sonra tamamen insanlar rotasını Türkiye'ye çevirdi" dedi.
LOJİSTİK AVANTAJI
Pandemiden sonra Uzakdoğu
'dan üretim anlamında büyük bir kaçış olduğunu ifade eden Kefeli, Türkiye'nin lojistik avantajına dikkat çekti. Güven ve istikrar isteyen Batılı alıcıların yönünü Türkiye'ye döndüğünü kaydeden Kefeli, şunları söyledi: "Kalite isteyen alıcıların Türkiye'den başka gidecekleri bir kapı yok. Dünya yönünü bize çevirdi." Şu anda Türk Hava Yolları
'nın Moskova
'ya Ankara'dan fazla uçuşu olduğunu hatırlatan Kefeli, "Hepsi dolu, yer yok. Yeni havalimanı adeta Rusya'nın aktarma merkezi oldu" diye konuştu.
İKİ FABRİKA GELİYOR
İkitelli 1
. Organize Sanayi Bölgesi'nde 60 milyon lira yatırımla fabrika kurduklarını söyleyen Kefeli, şunları anlattı: "İlk etapta 400, kapasite oturduğunda 800 kişiye istihdam sağlayacağız. Tokat Erbaa'da da 25 bin metrekare alanda fabrika kuruyoruz. İki ay içinde orada 1.000 metrekarelik prefabrik bir yapıda üretime başlayacağız. Bu yatırımla şu anda 1 milyon gömlek olan üretim kapasitesi 3 milyona çıkacak. Tokat'a minimum 100 milyon liralık yatırım yapacağız. 2023 sonunda 5.000'den fazla kişiye istihdam sağlayacağız. Hedefimiz 2023 sonunda yurtiçi ve dışında toplam 100 mağazaya ve 1 milyar TL ciroya ulaşmak."
İHRACAT PAYINI % 70'E ÇIKARACAK
MARKALI ihracatın yanı sıra dünyanın önde gelen birçok markasına üretim yaptıklarını söyleyen Kefeli, "Markalı ihracatımızın yüzde 40'ını Avrupa
'ya yapıyoruz. Yeni fabrikalarla ihracatımız artacak. Kaliteli gömlek üretiminde dünyada ilk üçe kesin gireriz. Toplam gelirlerimiz içinde ihracatın payını yüzde 70'lere çıkaracağız" dedi.
HALKA ARZ GELİRİ FİNANSMANA
HALKA arz sürecine hazırlıklarını sürdürdüklerini söyleyen Kefeli, "47 yıllık markamızın imajını bu günler için koruduk. Güçlü bir imajımız var. Markamızı bebek özeniyle büyüttük, üstünde bir tane bile kara leke yok. Halka arz gelirinin tamamını yatırım finansmanında kullanacağız" dedi.