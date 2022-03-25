Dünya devleri rotayı Türkiye’ye kırdı

Giriş Tarihi: 26.3.2022

Dünya devlerinin Rusya kriziyle birlikte rotasını tam olarak Türkiye’ye çevirdiğini söyleyen Bisse CEO’su Kefeli, “Kalite isteyen alıcıların Türkiye’den başka gidecekleri bir kapı yok... Dünya yönünü bize çevirdi” dedi