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Giriş Tarihi: 3.9.2022

Dünya durgunlaşırken Gaziantep ilerliyor

Dünya durgunlaşırken Gaziantep ilerliyor
Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep'in vizyonu gelişen bir şehir olduğunu vurgulayarak, "Baktığımızda limanı olmayan, çok önemli doğal kaynakları bulunmayan bir şehir ama yetişmiş insan gücü ve gelenekten geleceğe uzanan bir üretimi var. Merdiven altında, mağaralardan başlayarak büyük tesislere ulaşan bir üretim söz konusudur. Bunu yaparken gelişmiş insan gücü önemli ama en az onun kadar da istikrar ve güven ortamının sağlanması önemlidir" dedi. Gaziantep'in her dönem güvenli ve istikrarlı bir şehir olduğunu aktaran Gül, "Dünyada bir durgunluk yaşanırken Gaziantep şehir merkezi başta olmak üzere her ilçede organize sanayi bölgesi kurulması için talep var. Merkezde 6'ncı organize sanayi bölgesinin kuruluşu devam ediyor. Amanos Tüneli'nin yapılmasıyla İslahiye ilçemiz adeta bir liman şehri olacak. Orada da organize sanayinin kuruluş süreci devam ediyor. Nizip çok güçlü bir ilçemiz, orada da ikinci organize sanayi bölgesi kuruldu" diye konuştu.

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Dünya durgunlaşırken Gaziantep ilerliyor
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