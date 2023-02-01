Dünya endüstrisi Hannover Messe’de bir araya geliyor

Hannover Messe Fuarı, bu yıl 17-21 Nisan 2023 tarihleri arasında global arenadan 4 bini aşkın katılımcı firma ve 100 binin üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Almanya merkezli fuar düzenleyicilerinden biri olan Deutsche Messe AG tarafından organize edilen Hannover Messe Fuarı, bu yıl "Endüstriyel Dönüşüm-Fark Yaratan Teknoloji" teması ile gerçekleşecek.

Fuarda, Otomasyon ve Akışkan Sistemleri, Dijital Ekosistemler, Enerji Çözümleri, Mühendislik Çözümleri, Geleceğin Merkezi, Basınçlı Hava & Vakum ve Global Pazarlar & İş Dünyası olmak üzere yedi ürün grubu sergilenecek. Sektördeki başlıca eğilimlerin arasında; Endüstri 4.0, dekarbonizasyon, yapay zeka ve makine öğrenimi, enerji yönetimi ve hidrojen & yakıt hücreleri yer alıyor.

Fraunhofer ve Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü (KIT) gibi tanınmış araştırma enstitüleri, geleceğe yönelik endüstriyel çözümler tasarlarken çeşitli teknoloji alanlarında 300'den fazla startup, yenilikçi potansiyele sahip inovasyonlarını fuarda sergileyecek. Türkiye'den, alanında öncü sektör temsilcileri de bu önemli organizasyona İstanbul Ticaret Odası (İTO) öncülüğünde milli katılım sağlayacak.

TÜRKİYE'DEN 170'İN ÜZERİNDE FİRMA KATILIYOR

Toplantıda konuşan Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdür Yardımcısı Belkıs Ertaşkın, Hannover Messe Fuarı'nın her yıl endüstrinin liderlerini, satın alma uzmanlarıyla Almanya'nın Hannover şehrinde bir araya getirdiğini söyledi.

İTO YÖNETİM KURULU ÜYESİ SALİH SAMİ ATILGAN: TÜRK SANAYİSİ FUARLARLA BÜYÜYOR

Türkiye sanayisinin giderek büyüdüğünü söyleyen İTO Yönetim Kurulu Üyesi Salih Sami Atılgan, Hannover Messe'nin büyümede önemli katkılarının olduğunu söyledi. Dış pazarlar ve uluslararası ilişkiler deyince akla ilk önce fuarların geldiğini belirten Atılgan, "Bu bağlamda İTO olarak milli katılım organizasyonlarına da büyük önem atfediyoruz.

Dünyanın dört bir yanından gelen katılımcı ve ziyaretçileri buluşturan bu fuarın bu yıl 76'ncı kez düzenleneceğini belirtti. Ertaşkın, dünyanın farklı kıta ve ülkelerinden 4 binden fazla katılımcının yer alacağı Hannover Messe Fuarı'nda bu yıl İstanbul Ticaret Odası (İTO) desteği ve Hannover Fairs Turkey organizasyonu ile Türkiye'den 170'in üzerinde firmanın katılım sağlayacağını kaydetti.