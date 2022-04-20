Dünya havacılığının kalbi İstanbul’da atacak

15-17 Ekim 2023 tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak 'Routes World 2023'de havayolları, havalimanları, turizm otoriteleri ve havacılık paydaşlarının üst düzey yöneticileri İstanbul'da buluşacak.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Genel Müdürü Yalçın Lokman Hekim, İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ve Routes CEO'su Steven Small İstanbul Havalimanı'nda düzenledikleri basın toplantısında etkinliğin detaylarını paylaştılar.

TÜRKİYE 140 ÜLKEDE TANITILIYOR

TGA Genel Müdürü Yalçın Lokman Hekim, kuruldukları günden bu yana Türkiye'nin uluslararası pazarlarda hak ettiği yeri bulması için çalıştıklarını belirterek Türkiye'deki organizasyonlara da destek verdiklerini söyledi. Hekim "TGA' nın yürüttüğü faaliyetlerde Türkiye şu anda 140 ülkede tanıtılıyor. Geçen yıl 3 bin 800'e yakın misafir ağırladık. Bunun etkisinde 1 milyardan fazla etkileşim aldık. Dijital platformumuz olan goturkiye kanalıyla da 10 ayrı dilde ülkemizi, destinasyonlarımızı ve turizm ürünlerimizi tanıtıyoruz" dedi

3 BİN KİŞİ GELECEK

Toplantıda konuşan İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu, gerçekleştirilecek organizasyonla havayolları, havalimanı işletmeleri ve turizm kuruluşlarından 3 bin kişinin İstanbul'a geleceğini belirterek, cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında gerçekleştirilecek etkinliğin kendileri için ayrı bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.

SALGIN SONRASI EN KAPSAMLI ETKİNLİK

Routes World 2023'ün salgın sonrası tam kapsamlı yapacağı ilk etkinlik olacağının altını çizen Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nın en çok rağbet gören küresel aktarma merkezlerinden biri haline getirmek için attıkları adımların öneminin bir kez daha anlaşıldığını kaydetti.

İHL DÜNYANIN EN YOĞUN İKİNCİ HAVALİMANI

Salgın dönemindeki çalışmaları sayesinde normalleşmede de öncü olmayı başardıklarını ifade eden Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nın Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI World) tarafından açıklanan verilere göre uluslararası yolcu trafiğinde dünyanın en yoğun ikinci havalimanı olduğunu hatırlattı.

İSTANBUL'U ERİŞİLEBİLİR BİR NOKTAYA ULAŞTIRMIŞ OLACAĞIZ

2023 yılı sonuna kadar normale dönmeyi ve yılda 69 milyon yolcu sayısına ulaşarak Avrupa'da tamamen normale dönen ilk havalimanlarından biri olmayı hedeflediklerini aktaran Samsunlu "THY 128 ülkeye ve 330'dan fazla noktaya ulaşabiliyor. Açıkladıkları açıklamadıkları yeni hedefleri var. Biz de bu yeni varış noktalarıyla beraber İstanbul'u daha erişilebilir bir noktaya ulaştırmış olacağız. İstanbul Havalimanı 'slot' kısıtlaması olmadığı için bir çok havayolunun gelmesine olanak sağlıyor. Yeni havayolları ile tanışmak için 'Routes World' büyük önem arz ediyor" dedi

İGA İLE BİRLİKTE 30 YENİ HAVAYOLU İSTANBUL'A GELDİ

İstanbul'un bir aktarma merkezi olmasının ötesinde doğrudan destinasyon olması için çok büyük değerlere sahip olduğunu altını çizen Samsunlu" Bu doğrultuda yeni havayolu şirketlerinin dahil olması ve İGA' yı kullanmaya başlamasıyla turizm canlanacak. İstanbul Havalimanı'nın resmi açılışının yapıldığı 29 Ekim 2018 tarihinden itibaren 30'dan fazla yeni havayolu geldi. Bu yatarımın en kadar doğru olduğunu kanıtlayan bir durum Aynı dönemde THY'nin 5 kıtada daha fazla noktaya uçtu. Salgın döneminde duyurdukları yeni yeni varış noktaları var. Bu da bu havalimanın büyümesine katkı veriyor. Amaç burayı daha fazla havayolunun gelmesini sağlamak "dedi

İSTANBUL DOĞAL BİR AKTARMA MERKEZİ

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ise İstanbul'un 4 saatlik uçuş ile 60 ülkeye ulaşma imkanı veren ve havayolu taşımacılığında doğal bir aktarma merkezi olduğunu ifade ederek bu konumu avantaja çevirerek çift haneli büyümelerini İstanbul Havalimanı'na borçlu olduklarını söyledi. "THY olarak dünyayı İstanbul üzerinden bir birine bağlıyoruz" diyen Bilal Ekşi, salgın dönemi öncesini ifade eden 2019 verilerine bu yıl ulaşarak en hızlı toparlanan havayollarından biri olacaklarını belirtti.

İHL'DE SLOT SIKINTISI YOK

Atatürk Havalimanı'ndaki sıkışıklıktan dolayı bugüne kadar İstanbul'a uçuş yapamayan havayollarının salgının geçmesiyle birlikte İstanbul Havalimanı'na uçmaya başlayacağını ifade eden Ekşi " Ana üssümüz İstanbul'un eşsiz coğrafi konumu ve sahip olduğu önemli potansiyel ile dünya turizminde daha fazla öne çıkmasına katma değer sağlayacak Routes World 2023, bizim için önemli bir ev sahipliği olacak. THY olarak İstanbul'a daha fazla havayolu gelmesini isteriz. 128 ülkeye uçuyoruz ve ortak uçuş anlaşmamızla İstanbul Havalimanı'na uçmalarını davet ediyoruz. İHL3 paralel pisti ve saatte 120 uçak iniş-kalkış kapasitesi ile 'slot' sıkıntısı olmayan bir havalimanı. Salgının geçişiyle beraber havayolu şirketi sayısı artacak" diye konuştu.

UÇAKTA MASKE ZORUNLULUĞUN KALDIRILMASINDAN MEMNUNİYET DUYARIZ

Salgın döneminde THY'nin yolcuların ve çalışanlarının sağlığını korumak için uçak içi ve havalimanlarında ciddi önlemler aldığını ifade eden Bilal Ekşi " THY olarak maskelerin şartlar müsait ise kaldırılmasından memnun oluruz. Bazı ülkelerde uçak içinde maske kullanımı zorunlu olmaktan çıkıp tavsiyeye dönüştürüldü. Yolcu konforu açısından bunun çok iyi olduğunu biliyoruz. Hepimiz iki yıl boyunca maske kullanmaktan yorulduk. Salgın durumu buna müsade ederse bundan memnuniyet duyarız. Ümit ediyoruz ki datalar kapalı analarda, havalimanlarında ve uçak içinde maske kullanımına 'artık gerek yok' deme noktasına gelmiştir. Eğer böyle bir karar çıkarsa yolcularımızla berabere bizde memnuniyet duyacağız" dedi

İGA KAPASİTESİNİ AVANTAJA ÇEVİRMEYE HAZIR

Routes CEO'su Steven Small de havayolu taşımacılığının sonrasında küresel ekonominin düzelmesinde kritik bir rol oynayacağını belirterek "2026 yılı itibarıyla 100 milyon yolcu sayısına ulaşma konusundaki mevcut stratejisi, İGA İstanbul Havalimanı'nın yeni bir havalimanına taşınmanın getirdiği kapasiteyi avantaja çevirmeye hazır olduğunu gösteriyor. Routes World 2023 organizasyonuna ev sahipliği yaparak hem yabancı hava yolu şirketlerine sağlayabileceği kayda değer gelişim olanaklarını sergileme imkânı bulacak hem de Türk Hava Yolları'nın pozisyonunu güçlendirecek" dedi