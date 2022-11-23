Dünya helal pazarı 10 trilyona koşuyor: Küresel pazarı şekillendirecek

Finanstan gıdaya, turizmden tekstile, kozmetikten tıp, ilaç ve kimyaya kadar dev bir sektörü içine barındıran dünya helal pazarının büyüklüğü 7 trilyon doları aştı. Önümüzdeki beş yıl içinde 10 trilyon doları bulması beklenen helal pazarının, küresel pazarı şekillendirmesi de bekleniyor. Hem jeopolitik konumu hem de yürüttüğü projelerle helal pazarının üssü konumuna yükselen Türkiye ise bu pazardan aldığı payı son beş yılda üçe katlayarak 150 milyar doların üzerine taşıdı. Bu payı beş yılda 400 milyar doların üzerine taşımak için kolları sıvayan sektör oyuncuları, dünyanın en büyük 'helal organizasyonu' olan 8'inci Dünya Helal Zirvesi ve 9'uncu İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı için çalışmalarını hızlandırdı.

KÜRESEL PAZARI ŞEKİLLENDİRECEK

Dünya Helal Zirvesi Konsey Başkanı ve Discover Events Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete, son 5 yılda dünya helal pazarının iki kattan fazla büyüme kaydettiği bilgisini verdi. Bu hızlı büyümede Kovid-19 pandemisinin de etkisi olduğunu anlatan Ete, "Helal ürünlerin temellerinden biri de hijyen. Pandemi döneminde de insanların sağlıklı ve hijyenik ürünlere ilgisi arttı. Bu da helal olan ilgiyi artırdı. Dolayısıyla pazar hızlı bir büyüme ivmesine girdi" dedi. Dünya helal pazarının 10 trilyon dolara doğru koştuğunu anlatan Ete, "İslami finansın 3.5 trilyon dolar, gıda ve içecek sektörünün 2 trilyon dolar, helal turizm sektörünün 400 milyar dolar, kozmetik sektörünün 200 milyar dolar, muhafazakâr giyimin ise 240 milyar doların üzerinde bir büyüklüğe ulaşacağı tahmin ediliyor. Helal ekonomisinin yakın zaman içerisinde küresel pazarı şekillendirmesi de bekleniyor" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE ÜS KONUMUNA YÜKSELDİ

Bu pazardaki potansiyeli yıllar önce fark ederek, 10 yıl önce Helal Zirvesi ve Fuarı için çalışmalarını başlattıklarını aktaran Ete, "Her yıl düzenli olarak yaptığımız organizasyonumuzla ülkemizi hem dünya helal pazarının üssü haline taşıdık hem de Türkiye'nin helal pazarından aldığı payı büyütmesine katkı sağladık" diye konuştu. Helal pazarında Türkiye'nin aldığı payı da her geçen yıl büyüttüğünü anlatan Yunus Ete, şöyle devam etti: "Türkiye'nin payı hali hazırda 150 milyar doları aştı. Pazar büyüklüğünün 7 trilyon dolar olduğu düşünüldüğünde burada çok büyük bir pasta olduğunu da görebiliyorsunuz. Yani daha gidecek çok yolumuz var. Ülkemizde faaliyetlerine devam eden Helal Akreditasyon Kurumu'nun aktif çalışmaları ve düzenlediğimiz Helal Expo gibi etkinliklerle, Türkiye'nin helal pazarından aldığı payı beş yılda 400 milyar doların üzerine taşımayı hedefliyoruz."

40'A YAKIN ÜLKEDEN 500 FİRMA

9'uncu İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı'nın bu yıl 24-27 Kasım 2022 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenleneceğini anlatan Yunus Ete, fularla ilgili şu bilgileri verdi: "Organizasyonumuzu İslam Ülkeleri Standardlar ve Metroloji Enstitüsü'nün (SMIIC) koordinasyonu ve İslam Ticaretini Geliştirme Merkezi'nin (ICDT) iş birliğinde düzenliyoruz. Organizasyona 40'a yakın ülkeden 500'e yakın firma stantla katılacak. 2021 yılında olduğu gibi bu yıl da 90'dan fazla ülkeden 4 gün boyunca 9 bine yakını yabancı 40 bine yakın toplam ziyaretçi bekliyoruz."

GENÇ GİRİŞİMCİLERE FIRSAT

8'inci Dünya Helal Zirvesi ise bu yıl "Sürdürülebilir ticaret için: Global helal endüstrisinin gelişimini tüm yönleri ile keşfedin" mottosu ile kapılarını açacak. Zirvenin 11 farklı oturumunda 50'den fazla uluslararası konuşmacı sunum gerçekleştirecek. Ayrıca Dünya Helal Zirvesi çatısı altında 40'a yakın ülkeden uluslararası şefin katılımı ile Uluslararası Aşçılar Olimpiyatı gerçekleşecek. Muhafazakâr giyim ve aksesuar firmalarının katılım yaparak ürünlerini tanıtacağı Muhafazakar Moda ve Sanat Sokağı ziyaretçileri ile buluşacak. 2021 yılında olduğu gibi bu yılda start-up'ların projelerini gelen uluslararası yatırımcı kitlesine tanıtabilmesi için özel bir Start Up Zone alanı ayrılarak, genç girişimcilere fırsat oluşturulacak.