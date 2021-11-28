Dünya helal pazarının üssü Türkiye oldu

Her yıl dünya ortalamasının iki katı büyüyen helal pazarı pandemiyle birlikte daha çok öne çıktı. Büyüklüğü 7 trilyon dolara ulaşan dünya helal pazarından aldığı payı büyütmek için son yıllarda atağa geçen Türkiye
, hem jeopolitik konumu hem de yürüttüğü projelerle bu pazarın üssü konumuna yükseldi. Discover Events'in organizasyonuyla, Cumhurbaşkanlığı himaleyelerinde düzenlenen ve dünyanın en büyük 'helal organizasyonu' olan 7'nci Dünya Helal Zirvesi ve 8'inci İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı
'na katılan ülkeler, Türkiye'nin dünya helal pazarının üssü olduğunu söyledi.
TÜRKİYE KİLİT ÜLKE
Fuara ülke pavilyonuyla katılan Endonezya
Cumhuriyeti'nin Ticaret Ateşesi Eric Gokasi Nababan, Türkiye'nin ülke olarak çok stratejik bir konumda bulunduğunu belirterek, "Endonezya 270 milyon kişiyle dünyanın en kalabalık Müslüman
nüfusuna sahip ülke konumunda. Ülkemizde helal ürünler büyük bir öneme sahip. Endonezya'daki kanunlara göre helal belgesi olmayan yiyecekiçecek ürününün dağıtımı yapılamaz. Helal ticaretinde önemli bir noktadayız. 2020'de sadece helal belgeli ürünlerle 34 milyar dolarlık ihracat yaptık. Bu pazardan aldığımız payı daha da artırmayı hedefliyoruz" dedi.
Bu kapsamda Türkiye'nin Endonezya için çok önemli bir rol oynadığını belirten Nababan, "Türkiye jeopolitik konumu nedeniyle Avrupa, Ortadoğu, Asya ve Afrika'nın arasında çok kilit bir noktada. Burası dünya helal pazarının merkezi konumuna yükselmiş durumda. Her geçen yıl bu rolünü güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.
Helal Expo Fuarı'nın kendileri için önemine değinen Nababan, "Burada dünyanın farklı coğrafyalarından alıcılarla buluşma fırsatı yakalıyoruz. 2022'de fuara daha büyük katılım sağlamayı hedefliyoruz. Bu fuar da Türkiye'nin helalin buluşma noktası olması konumunu güçlendiriyor" şeklinde konuştu.
FUARIN ÖNEMİ BÜYÜK
Malezya
Dış Ticaret Geliştirme Kurulu Direktörü Rosmizah Mat Jusoh da, Malezya'da helal pazarının 40 milyar doları aştığını belirterek, şöyle devam etti: "Bu pazardan aldığımız payı yukarı taşımayı hedefliyoruz. Bu kapsamda fuarın önemi büyük. Burada binlerce alıcı ile bir araya gelme şansı yakalıyoruz. Türkiye'nin hem İslam ülkeleri arasındaki güçlü konumu hem de helal pazarında öncü rol oynadığını düşünüyoruz."
HELAL BELGELİ FİRMA SAYISI İKİ KAT ARTTI
İslam Ülkeleri Standart ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) Genel Sekreteri İhsan Övüt, helalin sağlıklı ve hijyenik olması sebebiyle gayrimüslimlerin de ilgisini çektiğini belirterek, "Helal sertifikası özellikle Müslüman olamayan ülkelerde yaşayan tüm Müslümanlarca aranır hale geldi. Türkiye'de helal sertifikalandırma hızla gelişiyor. Özellikle Helal Akreditasyon Kurumu'nun (HAK) aktif çalışmasıyla helal belgeli firma sayısı sürekli artıyor. Geçen seneler 400 civarında olan helal belgeli firma sayısı 1.000'e yaklaştı" dedi.
2019 YILINDAKİ KATILIMCI SAYISINI AŞMAYI BAŞARDIK
Dünya Helal Zirvesi Konsey Başkanı ve Discover Events Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete, fuara bu yıl çok güçlü bir katılımın olduğunu belirterek, "Pandemi nedeniyle bu yıl hedefimiz 2019 rakamlarını yakalamaktı. Ancak beklentimizin de üzerinde bir ilgi oluştu. Hem katılımcı firma hem de ziyaretçi sayısında 2019'un yüzde 15 üzerine çıkmayı başardık" dedi. Firmalardan iyi dönüş aldıklarını anlatan Ete, "Bazı ülkelerle gelecek yılın katılım anlaşmasını imzaladık. Bu yıl ziyaretçi olarak gelen Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler de 2022'de ülke olarak katılım sağlamak istediklerini bildirdi" diye konuştu.