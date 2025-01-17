Dünya mobilyasının kalbi IIFF’te atacak! İstanbul’daki büyük buluşmaya sayılı günler kaldı

Global pazardaki saygınlığını her geçen gün artıran Türk mobilya sektörü, bu prestijini sektörün çatı organizasyonu olan Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) tarafından düzenlenen IIFF Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı ile daha da pekiştiriyor. 21-25 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek etkinlik için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Her yıl 150'den fazla ülkeden sektör profesyonelini ve satın almacıları ağırlayan IIFF Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, Türk mobilya sektörünün tasarım ve üretim gücünü dünya vitrinine taşımaya hazırlanıyor.

Türk mobilya sektörü, üretim kapasitesi ve inovasyon gücüyle global pazarda fark yaratmaya devam ediyor. Tüm mobilya kategorilerinde üretim yapan dünyadaki dört ülkeden biri olan Türkiye, 213 ülkeye ihracat gerçekleştirerek sektördeki iddiasını sürdürüyor. Aynı zamanda, sektörün globaldeki en prestijli üç fuarından birini düzenleyen ülke olarak da öne çıkıyor. 45 bini aşkın üreticiyi ve Türkiye genelindeki mobilya derneklerini bir araya getiren Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) tarafından düzenlenen IIFF Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, yıllardır Türkiye mobilya üreticileri için güçlü bir tanıtım, pazarlama ve iş birliği platformu olmaya devam ediyor.

Mobilya sektörünün çatı kuruluşu ve IIFF Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarının düzenleyicisi MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, her yıl ocak ayında düzenledikleri organizasyonun dünyada sektörünün en prestijli ilk üç fuarı arasında gösterildiğini söylüyor ve rakiplerine göre sürekli büyüyen bir grafik gösterdiğini ifade ediyor. IIFF aracılığıyla İstanbul'u dünya mobilya sektörünün çekim noktası haline getirdiklerini sözlerine ekleyen Ahmet Güleç, "Son yıllarda enerji maliyetlerindeki artış, ham madde sıkıntıları, lojistik zorluklar ve artan enflasyon üreticilerimizi zorladı. Ancak biz güçlü ve dinamik yapımızla bu süreci en az hasarla atlattık ve emin adımlarla globaldeki büyüme hikayemizi sürdürmeye devam ediyoruz. Fuarımızın bu tabloda görmezden gelinemez bir etkisi bulunuyor ve 2025'te üreticimize en büyük desteği sunmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

İHRACAT PAZARLARINDA CANLANMA YAŞANACAK

Türkiye yüksek ürün çeşitliliğiyle dünyada tüm ürün gruplarında üretim yapan ABD, Çin, İtalya ile birlikte dört ülke arasında yer alıyor. Dünyaca referans kabul edilen araştırma merkezi CSIL, 2025 yılında Hindistan'da mobilya tüketiminin reel olarak yüzde 5, Çin, ABD, İtalya, İspanya ve Kanada'da yüzde 2, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, Japonya ve Hollanda'da ise yüzde 1 artacağını tahmin ederken, Türkiye'nin önemli pazarları arasında yer alan ABD, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa ve Hollanda gibi ülkelere de ihracatı artırması bekleniyor.

Türkiye mobilya sektörü geçtiğimiz yıl lider pazarları Irak, Almanya, Birleşik Devletler, Fransa, Romanya, Birleşik Krallık, Libya, Hollanda, Suudi Arabistan ve Fas başta olmak üzere 213 ülkeye ürünlerini ulaştırırken 4 milyar 549 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

EKONOMİNİN TAŞIYICI GÜCÜ

Çevre dostu üretim süreçleri ve istihdam yaratma potansiyeliyle yerel kalkınmaya ciddi bir destek sunan mobilya sektörü, Türkiye ekonomisinin taşıyıcı sektörlerinden biri olarak büyümede önemli bir rol oynuyor. Doğrudan ve dolaylı olarak 500 bin kişinin istihdam edilmesine katkı sunan sektör, üretim kapasitesinin yanı sıra istihdam oluşturma kapasitesiyle de gücünü ortaya koyuyor. Her yıl düzenli olarak dış ticaret fazlası veren bir sektör, katma değerli üretimle Türkiye'nin global pazardaki gücünü de artırıyor. Türkiye mobilya sektörünün son yirmi yılda birikimli dış ticaret fazlası 40 milyar dolara ulaştı.

MOBİLYANIN KALBİNİ ATTIRAN ORGANİZASYON

Dünyanın en prestijli mobilya fuarlarından biri olarak kabul edilen IIFF Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, gerçekleştiği her yıl Türk mobilya sektörünün tasarım, inovasyon ve üretim gücünü ortaya koyuyor. Sektör temsilcilerine global alıcılara doğrudan ulaşma imkânı sunarak, sektörün uluslararası iş birliklerini güçlendiren önemli bir vitrin görevi gören fuar, 140 bini aşkın ziyaretçi ağırlama potansiyeli ile de sektörün ihracat hacmine katkıda bulunuyor.

TÜYAP ve İstanbul Fuar Merkezi'nde toplamda 250 bin metrekarelik sergileme alanında gerçekleşen dev organizasyon, 3 bine yakın markanın en yeni koleksiyonlarını sektör profesyonelleriyle buluşturuyor. Doğudan batıya, kuzeyden güneye, mobilyanın kalbinin İstanbul'da atacağına değinen MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, "Fuarımız gerek sektördeki son trendleri gerekse yenilikçi ürünleri vitrine çıkartarak global bir yapı sunuyor. Bu yıl organizasyonumuzda yerli mobilyacılarımızın yanı sıra Amerika, Almanya, İngiltere, İtalya, Kazakistan, Özbekistan, Çin, Singapur, Malezya ve Rusya'dan milli ve bireysel katılımcı firmalar da yer alacak. Ayrıca dünyanın 152 ülkesinden satın alma profesyonellerini de ağırlayacağız" diyor.

Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı sadece yenilikçi ürünlerin sergileneceği bir organizasyon değil, aynı zamanda sektörün geleceğini şekillendiren bir iş birliği platformu. Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle organize edilen özel B2B görüşme programları, üreticiler ile satın alma profesyonellerini buluşturuyor. Fuara, ABD, Almanya, İngiltere, İtalya, Çin, Kazakistan, Singapur gibi ülkelerden katılan milli ve bireysel firmalar, Türk mobilya sektörünün uluslararası alandaki prestijini daha da artırıyor. Fuar süresince sadece mobilya sektörü değil, İstanbul'da otelcilik, restoran, turizm ve ulaşım gibi birçok sektör de hareketlilik yaşıyor. İstanbul'un ticaret ve kültür merkezi olarak önemini pekiştiren IIFF, aynı zamanda şehrin ekonomik ve kültürel katkılarını artırıyor.

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