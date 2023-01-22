Dünya ortalamasının üstünde büyüyeceğiz

Geçen yıl Türkiye ekonomisinde yaşanan büyümeye dikkat çeken MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "Pandemi sonrası sürecin tedarik zincirleri üzerindeki olumsuz etkilerinin sürmesi ve enerji ve gıda fiyatları üzerinden küresel enflasyon tehlikesi iyice gün yüzüne çıktı" dedi. Bunun yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşının ardından yeni bir şok yaşayan küresel ekonomik konjonktürün Türkiye ekonomisinin güçlü büyüme performansını sürdürmesini engelleyemediğini söyleyen Asmalı, "Yüksek seyreden jeopolitik risklere ve yavaşlayan küresel ekonomiye rağmen, Türkiye ekonomisi dinamik ve esnek yapısı sayesinde dünya ve G20 ortalamalarının üzerinde büyümeyi başardı. Bu aynı zamanda dış şoklara karşı bağışıklığını ne denli güçlendirdiğinin de bir ispatı oldu" şeklinde konuştu. Türkiye ekonomisinin, yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreklere kıyasla gözle görülür bir şekilde ivme kaybetmesinde küresel konjonktürün etkili olduğuna vurgu yapan Asmalı, "Özellikle Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı olan AB ülkelerinde ekonomik aktivitenin ciddi bir şekilde yavaşlaması, üçüncü çeyrekte ihracatın artışımızın hız kaybetmesine ve böylece sanayi üretiminin de yavaşlamasıyla sonuçlandı" değerlendirmesinde bulundu.2022 sonu itibarıyla küresel çapta enflasyonun tepe noktasına eriştiği ve düşmeye başlayacağına dair beklentilerin ön plana çıktığına işaret eden Asmalı, şu değerlendirmeyi yaptı: "Enerji ve gıda fiyatları geçen seneye kıyasla halen yüksek seviyelerde. Ancak buna rağmen, fiyatlardaki artış hızı yavaşlamasıyla 2023'ün 2022 yılından çok daha olumlu bir seyir izlemesini bekliyoruz. Önümüzdeki aylarda ve yıllarda enflasyonun inişe geçmesiyle birlikte tesis edilecek makroekonomik istikrar, Türkiye'nin uzun vadeli ekonomik hedeflerine ulaşmasına destek olacaktır." Son açıklanan verilerin üçüncü çeyrekte ivme kaybeden Türkiye ekonomisinin, yılın son çeyreği itibarıyla yeniden hız kazandığına işaret ettiğine dikkat çeken Asmalı, "Ekim ayına ilişkin ihracat ve sanayi üretimi artışlarının yanı sıra, toplam istihdamda kaydedilen artışlar da son çeyrekte ekonomik aktivitenin canlılığın arttığını gösteriyor. Sanayi üretiminde 2021 yılı boyunca süren yıllık bazlı artış eğilimi 2022'de de sürdü ve ekim ayı itibarıyla üst üste 28'inci ayına ulaştı. Sanayi üretimindeki yıllık bazlı artışların sürmesi, imalat sanayimizin üretim potansiyelini göstermesi bakımından oldukça olumlu bir gösterge oldu. Sanayi üretiminde yıl genelinde olumlu görünümün sürmesi işgücü verilerine de olumlu yansıdı. Toplam istihdamda ulaşılan 31.6 milyon ile tarihin en yüksek istihdam seviyesi olarak kayıtlara geçti. Böylece bu dönemde istihdam oranı da yüzde 48'le rekor düzeye ulaştı" diye konuştu."Türkiye ekonomisinin 2023 yılında da üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyüme sürecinin devam edeceğine olan inancımız tamdır" diyen Asmalı, şöyle devam etti: "Nitekim son yaşananlar gelişmeler de Yeni Ekonomi Modeli'nin meyvelerini yavaş yavaş vermeye başladığını gösteriyor. Buna ilaveten Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili risklerde bir artış gözlemlenmezse, özellikle 2023 yılının ikinci çeyreği itibarıyla küresel ekonominin yavaş yavaş toparlanmaya başlaması söz konusu olacak. Türkiye ekonomisi yıllık bazlı pozitif büyüme sürecini son çeyrekte de sürdürecek, 2021'de olduğu gibi 2022'nin de en iyi büyüyen ülkelerinden biri olacak ve Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında da dünya ortalamasının üzerinde bir büyüme performansı yakalayacaktır."