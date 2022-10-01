Dünya pazarının yüzde 70’i elinde! 12 bin tona yakın ihracat yapıldı

Fındıkta dünya pazarının yüzde 70'ini elinde tutan Türkiye, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine fındık ihraç etmeye devam ediyor. Üretiminde ve ihracatında dünyada birinci sırada olduğumuz fındık, Türkiye'de 39 ilde, 700 bin hektar alanda binlerce çiftçi tarafından üretiliyor. Fındık üretiminin önemli yerlerinden olan Düzce'de de 2022 yılının ilk sekiz ayında 11 bin 849 ton 723 kilo iç fındık ihracatı yapıldı.