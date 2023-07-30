Dünya Şehirler Günü Emine Erdoğan’ın himayesinde gerçekleşecek

Sıfır atık çalışmaları ve 31 Ekim'de İstanbul Üsküdar'da gerçekleştirilecek Dünya Şehirler Günü ile ilgili görüşmeler yapmak için İstanbul'a gelen Sharif'ten önemli açıklamalar geldi.

Sharif, Türkiye'de bulunduğu sürede, İstanbul'da BM Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun ilk oryantasyon toplantısını yaptıklarını, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştüğünü, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Yücel Yılmaz ile de bir mutabakat zaptı imzaladıklarını söyledi.

İlk Dünya Şehirler Günü etkinliğinin 2013 yılında Şangay'da gerçekleştirildiğini hatırlatan Sharif, "Üsküdar'da 31 Ekim'de düzenlenecek olan Dünya Şehirler Günü'nün teması, şehir gündemini nasıl finanse edebileceğimizdir. 31 Ekim Dünya Şehirler Günü, Üsküdar'da Sayın Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleşecektir." dedi.

Sharif, "BM Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun yüz yüze toplantısını da 1 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştireceğiz. Genel Sekreter'in de katılacağını umuyoruz. Çünkü, Başkan Emine Erdoğan tarafından davet edilecek. Bu, tüm danışma kurulu üyelerinin şahsen katılacağı ilk toplantı olacak." diye konuştu.

BM Habitat'ın sıfır atık konusundaki faaliyetlerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Sharif, şunları söyledi:

"BM Habitat, katı atık yönetimi ve özellikle de sıfır atık konusuna 2018 yılında Atık Alanında Akıllı Şehirler girişimi ile başladı. Ve şu ana kadar Atık Alanında Akıllı Şehirler girişimine katılan 400 ila 500 şehir var. Bu aynı zamanda geçen yıl Genel Kurul tarafından başlatılan sıfır atık programı ile de uyumlu. Bu yıl 30 Mart'ta New York'ta ilk Uluslararası Sıfır Atık Günü'nü kutladık. BM Habitat bünyesinde katı atık yönetimi konusunda bir birim kurduk. Bu sadece katı atık değil, aynı zamanda atık su arıtma üzerine de bir birim. Ayrıca şehirlerin atık kaynaklarını analiz etmelerine yardımcı olmak ve katı atık yönetiminde uygun eylemleri gerçekleştirebilmeleri için şehirlerdeki verileri ortaya çıkarmak üzere Atık Alanında Akıllı Şehirler Aracı'nı hazırladık. Dolayısıyla bu konuya gerçekten çok önem veriyoruz. Bu nedenle atık yönetimini ve sıfır atığı küresel düzeyde teşvik etmek için Sayın Emine Erdoğan hanımefendi ile birlikte çalışmaktan çok mutluyuz."

Sharif, iklim değişikliğinin gerçek olduğunu, bu temmuz ayının son yılların en sıcak ayı olarak kayda geçtiğini, dolayısıyla atıklar konusunda dikkatli olunması gerektiğini aktardı.

2030 yılına kadar en az bin şehrin sıfır atık uygulamasına geçeceğini umduğunu kaydeden Sharif, "BM Sıfır Atık Danışma Kurulu aracılığıyla, çalışma planımızı belirlemek üzere 1 Kasım'da bir araya geleceğiz. Bu kurul 3 yıllıktır. Dolayısıyla 1 Kasım'da oturup önümüzdeki 3 yıl için gerçekleştirmek istediğimiz çalışma planını daha detaylı bir şekilde tartışacağımızı umuyorum." ifadelerini kullandı.

EMİNE ERDOĞAN, BM SIFIR ATIK DANIŞMA KURULU BAŞKANLIĞINI GEÇEN SENE ÜSTLENMİŞTİ

Emine Erdoğan'ın BM Genel Sekreterliğinin özel davetlisi olarak geçen yıl Eylül ayında katıldığı BM Genel Kurulu'nda, 30 Mart, Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edilmişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Emine Erdoğan'a yazılı olarak BM Sıfır Atık Danışma Kurulu başkanlığı teklifinde bulunmuş, teklif üzerine Emine Erdoğan kurulun başkanlığını üstlenmişti.

BM Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun ilk toplantısı çevrim içi olarak geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilmişti. BM-Habitat'ın 31 Ekim Dünya Şehirler Günü etkinliğinin, İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleşeceğini bildiren Emine Erdoğan, Dünya Şehirler Günü vesilesiyle Danışma Kurulu'nun ilk resmi yüz yüze toplantısının da İstanbul'da yapılacağını duyurmuştu.

Emine Erdoğan, "Sıfır Atık Danışma Kurulu" etiketiyle yaptığı paylaşımda ise, "5 yıl önce kurduğumuz hayalin, bugün Birleşmiş Milletler çatısı altında Danışma Kurulu ile kurumsallaşması, yalnızca Türkiye için değil, Sıfır Atık sistemine geçmek isteyen her ülke adına umut verici. Danışma Kurulumuzun ve 3 senelik görev süremizin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.