Dünya ticareti ekonomik krizlerin etkisi altında

T.C. Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan, ekonomik krizlerin dünya ticareti üzerine etkilerini değerlendirdi. Doğan, "Özellikle dünya gündemindeki yenilenebilir enerji sektörü ve elektrikli araç sektöründe çok baskın bir uygulamaya geçen Çin'in, rekabet açısından büyük güçlükler yaşayan ve giderek daralan ekonomisi nedeniyle Avrupa Endüstrisini, önemli ölçüde sarsabileceği görüşü hakim olmaya başladı" dedi.

Her geçen gün günlük hayatımızı etkileyen global krizler, Uluslararası Örgütleri ve kendilerinden beklenen fonksiyonları da etkilemeye başladı. T.C. Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan küresel ekonomik krizlerin ticaretin aktörlerine yansımasını değerlendirdi:

"Her geçen gün günlük hayatımızı etkileyen global krizler, Uluslararası Örgütleri ve kendilerinden beklenen fonksiyonları da etkilemeye başladı. Ticaretin ortak bir anlayışla genişletilmesi ve dünya ticareti önündeki engelleri ortak mutabakat ile çözümlemekle görevli Dünya ticaret Örgütü DTÖ Zirvesi bugün Abu Dabi'de sona erecek, ancak global seviyede yaşanan krizler DTÖ gündemini de, fonksiyonlarını da etkilemiş görünmekte.

Uluslararası Ticaretin kolaylaştırılması ve gündemdeki sorunların çözümlenmesi amacıyla, Abu Dabi'de toplanan DTÖ 13. Bakanlar Zirvesi, ortak sorunların çözümü konusunda genel kapsayıcı ortak bir yaklaşım sağlayamadı. Zirvenin beklenenin ötesinde kısıtlı iki anlaşma ile sonuçlanması beklenmekte. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) zirvesinin mütevazi hedefleri ile uluslararası ticarette meydana gelen çalkantılar arasında büyük farklılıklar ortaya çıktığı yansımakta. Söz konusu konferansın ticaretin serbestleştirilmesi ve rekabetin hukuki bir zeminde gerçekleştirilmesi amacıyla öngörülen, balıkçılık alanında yaşanan muhtelif sübvansiyonlarının kaldırılması ve e-ticaretin düzenlenmesi konusunda sınırlı bir mutabakatla sonuçlanması öngörülmekte.

Ancak toplantı sürecinde, dünyanın üç ana büyük ticari aktörü Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği (AB) ve Çin arasında ticari konulardaki yaklaşım farklığı ve gerilimlerin ise artma eğiliminde olduğu gözlenmekte.

ABD, ticari anlaşmazlıkların çözümü için ortak bir platform olarak öngörülen DTÖ Temyiz Organının işleyişini engelleyerek, Dünya Ticaretini kendi arzusu doğrultusunda yönlendirme arzusunu mahfuz tuttuğu anlaşılıyor. Uluslararası ticarette güçlülük ile ticari hukuk arasındaki dengeyi sağlamak amacıyla oluşturulan DTÖ Temyiz Organının yönlendirme ve engellemelerle fonksiyonunu beklenen seyide yerine getirememesi değişik çevrelerde adil ticarete yönelik endişeleri artırırken, yeni sürecin belirsizliklerinin de artmasına neden olacağı endişelerini çoğaltır nitelikte.

ABD tarafından, DTÖ kurallarına uymamakla suçlanan Çin'in, dünya ticaretine hakim olma ve yönlendirme yaklaşımını önlemeye yönelik girişimleri belirgin hale dönüşürken, ABD'de korumacılık yaklaşımını güçlendirerek farklı bir boyuta taşıma arzusunda olduğu gözlenmekte. ABD'de giderek artan dış ticaret açığının 2024'de de devam edeceğine yönelik işaretler artar iken, ABD'nin engelleme ve misilleme girişimlerinin düzeyini artırma yönünde bir eğilim ortaya koyduğu anlaşılmakta.

ABD'nin iklim değişikliği ve sera gazı etkisini azaltmak amacıyla ön görülen "Karbon Ayak İzi" uygulaması kapsamında, Karbon emisyonunun azaltılmasına yönelik başlatılan yeni süreçle ilgili, Amerikan Sanayisinin yenilenmesi ve Karbon Emisyonun azaltılması öngörüsü ve esas olarak da "Enflasyon ile Mücadele Yasası" IRA kapsamında, sanayi sektörüne yönelik yeni teşvik ve devlet destekleri yasasını uygulamaya almasıyla, sanayinin yenilenmesine yönelik ABD hükümeti tarafından öngörülen teşvik ve desteklerin hali hazır DTÖ kurallarına önemli ölçüde aykırılık teşkil ettiği hususunu göz ardı ettiği uluslararası ticaret çevrelerinde yüksek sesle ifade edilmeye başlandı.

Çin'in baskın bir şekilde uyguladığı ticaret politikasını engelleyebilmek amacıyla, ABD'nin Çin'e karşı uygulamaya aldığı yaptırım politikalarının ise, Çin'in mevcut yaklaşımını etkilemeyeceği, genel bir kanı. Çin'in baskın ticaret politikası uygulaması ve ortaya çıkacak boşlukları değerlendirerek muhtemel engelleri aşabileceği ise genel bir kanı.



Diğer taraftan, 2023 yılı sonlarına doğru Çin'in en büyük emlak şirketi Evengarde ile ortaya çıkan ve tüm Çin ekonomisini etkisi altına alan skandal, kısmen Çin ekonomisin sarsmış gibi görünse de, Pekin sanayi üretimine büyük bir ağırlık ve hız vererek ortaya çıkan olumsuzluğu giderme yönünde büyük gayret göstermekte olduğu anlaşılıyor. Çin'de ortaya çıkan büyük çaplı sanayi yatırımları ve sektörün genişlemesine yönelik uygulanan kamu sübvansiyonları politikası, dünya ticaretinin tolere edebileceği seviyelerin çok üzerinde bir üretim, arz fazlalığı ve çok büyük bir kapasitenin ortaya çıkmasına imkan verecek şekilde değerlendirilmekte.

Özellikle dünya gündemindeki yenilenebilir enerji sektörü ve elektrikli araç sektöründe çok baskın bir uygulamaya geçen Çin'in, rekabet açısından büyük güçlükler yaşayan ve giderek daralan ekonomisi nedeniyle Avrupa Endüstrisini, önemli ölçüde sarsabileceği görüşü hakim olmaya başladı. Her iki sektörde de çok düşük maliyetlerle Avrupa piyasasına girmeyi hedefleyen Çin'in bu yaklaşımı, bu tür bir rekabete hazırlıksız ve dayanma gücü oldukça düşük görünen AB'de ciddi endişelerin oluşmasına neden olduğu ifade edilmektedir.

Her ne kadar AB'de Çin'e yönelik antidamping soruşturmaları geçmiş yıllara göre büyük bir artış ve ciddiyet sağlamış olsa da, AB'nin bu süreçle etkin şekilde mücadele edebileceği konusunda değişik çevrelerde tereddütler hakim.

AB'de 2023'te sınırda karbon vergisi uygulaması sanal olarak test aşamasına girmiş olmakla birlikte, Çin'i engelleme kabiliyeti var gibi görünse de, AB'nin önündeki en önemli zorluk, Çin'in AB üyesi 27 ülke arasındaki uçurumu derinleştirmeye çalıştığı süreçte AB'nin ortak bir tavır sergileyebilme zorluğuna dikkat çekilmektedir. Burada Avrupa'nın çıkarları ile, Çin'deki faaliyetlerine büyük ölçüde bağımlı olan büyük Alman şirketlerinin istekleri arasında bir mutabakat ve uyum farklılığı ortaya çıkması, büyük bir ihtimal olarak ifade edilmektedir.

Bu üçlü (ABD, AB, Çin) küresel çatışmada, AB'nin en riskli konumda olduğu, kendi içerisindeki ikilemleri aşmada güçlüklerle karşılaşabileceği ifade edilmektedir. DTÖ'nün zayıflaması ve fonksiyonelliğin gerilemesi, işlemez hale gelmesi, dünya ticaretini de çok taraflılık kurallarına doğru zorlayacaktır. Bu karmaşanın, kısa bir zaman içerisinde toparlanması ise zayıf bir ihtimal olarak görülmekte. Ancak, dünya ticaretinin adil bir zeminde devamlılığı ise bu sürecin mümkün olduğu kadar kısa olmasını gerekeli kılmakta. Dünya ticaretinin rahatlayabilmesi için gerilimlerin düşürülmesi, stratejik ve jeopolitik önceliklerden arındırılması, mevcut yaklaşım farklılıklarının muhtemel ticari dengesizlikler kontrolden çıkmadan önce, makroekonomik koordinasyonu yönlendirecek tarafsız ve bağımsız bir iradenin güçlenmesi gerekliliği açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

Dünya ticaretinde yaşanan bu gelişmeler ülkemizi de yakından ilgilendirmektedir. Özellikle Sn. Cumhurbaşkanımızın büyük değer atfederek, önemli ölçüde desteklemek suretiyle ülkemize kazandırdığı elektrikli otomobil endüstrisi yanı sıra, gelişimine büyük öncülük ve önderlik ettiği, yenilenebilir enerji sanayi sektörünün de bu kapsamda büyük destek görerek gelişme sürecine girdiği hususunun altı çizilmelidir. Hali hazırda her iki sektörümüzde birçok ülke ile rekabet edebilir konuma gelen yeni ve gelişme süreci içerisinde bir sektör olduğu noktasından hareketle, her iki sektörümüzün de gelişimi açısından gelişmelerin büyük temkin, titizlikle izlenmesi gereken bir sürece tabi olduğu, muhtemel risklere karşı mutlak surette korunması zorunluluğu gözden kaçırılmaması gereken, önemli bir gündem konusudur."