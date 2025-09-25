Dünya yapı seramiğinde hedef liderlik

Yapı seramiği üretiminde dünyanın ilk beşinde yer alan Bien Seramik ve Qua Granit, Bologna'da düzenlenen sektörün en büyük fuarı Cersaie 2025'te yeni yatırım planlarını açıkladı. Şirketin kurulduğu günden bu yana yapı seramiğine 500 milyon dolarlık yatırım yaptığını belirten Bien&Qua markasının ana şirketi Q Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan, üretim yatırımlarının tamamını Türkiye'ye yaptıklarının altını çizdi. Aydın Çine'de 10 milyar TL'lik yatırımla inşa edilen yeni fabrika yatırımın tüm etapları tamamlandığında üretim kapasitesinde dünya lideri olacaklarını belirten Ercan, "Şu anda üretimde dünyanın ilk beşinde yer alıyoruz. Sanayi sürekli yatırım ister. Türkiye'ye yatırıma devam edeceğiz" dedi. Yurtdışına ise sadece satış noktası anlamında yatırım yaptıklarını anlatan Ercan, dünyanın en genç tesislerine sahip olduklarını söyledi. Cersaie fuarının yapı seramiği sektörünün en büyüğü olduğunu vurgulayan Ercan, "Dünya devleri bu fuara katılıyor. 90'ın üzerinde ülkeden her yıl 100 yeni müşteriyi portföyümüze katıyoruz" dedi.

EN BÜYÜK STAND

Bien, Cersaie 2025'te 7 mm kalınlığında tasarlanan yeni slab koleksiyonu da dahil olmak üzere 100 yeni ürünü görücüye çıkardı. Fuarın en büyük stantlarından birinde yer alan şirketin ihracat hedeflerini ise Bien&Qua&BiQ Slab Maxton İhracat Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Çakır Suna anlattı. Aydın-Çine Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı devam eden yeni tesiste toplam 750 bin metrekarelik alanda Türkiye'nin tek çatı altındaki en büyük slab üretim tesislerinden birini inşa ettiklerini belirten Suna, "Şu anda yıllık 100 milyon metrekarelik üretim kapasitemiz var. Faaliyete geçen bu tesis ile 100 milyon metrekare daha eklenecek. Bien'in global pazardaki gücünü daha da pekiştirecek. Fuarda bu yıl 2 bin 500'den fazla ziyaretçi ağırlamayı bekliyoruz" diye konuştu.