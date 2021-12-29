Dünya yeniden seyahat için valizlerini hazırladı

Dünyada bu yılın ilk aylarında başlayan aşılanma hareketiyle birlikte salgınla mücadelede hızlı bir yol alındı. Bu dönemde en büyük etkiyi hisseden turizm sektöründe özellikle aşılanmayla birlikte normalleşme eğilimi de başladı. "Dünya yeniden seyahat etmek için valizlerini hazırladı" diyen Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar
, "Bu yıl pandemi etkisine rağmen Jolly olarak güçlü büyümemizi sürdürdük. Yurtiçi otel satışlarımızda 2019
yılına göre kişi sayısında yüzde 30, ciroda ise yüzde 80 büyüme oranı yakaladık" dedi. 2022
yılı için de beklentilerinin çok yüksek olduğunu anlatan Vardar, şirket genelinde yüzde 60 büyüme beklediklerini ifade etti. Vardar, "Her ne kadar 2021 yılını yüzde 80'lik bir ciro artışı ile kapatmış olsak da, şirketin genelinde özellikle yurtdışı turlar, bilet, MICE gibi departmanlar ne yazık ki beklentilerimizin altında kaldı. Çünkü şartlar müsait değildi. 2022 yılında hem ekonomik şartlar hem de sağlık şartları eğer istenilen düzeye gelirse, sadece yurt içi departmanı değil diğer departmanlarda da büyüme hedefliyoruz. Bununla ilgili hazırlıklarımız tamam ama dediğimiz gibi dünyada ve ülkemizde pandeminin etkilerinin kontrol edilebilir hale gelmesi gerekiyor. Özellikle başta milli hava yolumuz
olmak üzere diğer hava yolları da yurt dışındaki hatlarda uçuşlarına başlayabilmeli ki şirket genelindeki yüzde 60 büyümemizi tüm departmanlarımızın ortalamasında gerçekleştirebilelim" şeklinde konuştu.
İÇ PAZARIN ÖNEMİ ANLAŞILDI
Pandemi döneminde iç pazarın öneminin bir kez daha ortaya çıktığını anlatan Vardar, "Otellerle kontrat döneminde iç pazara verilen önemi bir kez daha gördük. Bu yıl erken rezervasyon fiyatları geçen yıla göre yüzde 20-25 artışla başladı. Bu fiyat artışı sezonda yüzde 50-60'ları bulacak gibi görünüyor. Erken rezervasyon dönemini fiyat ve yer bulma avantajı olarak da değerlendirmek gerekiyor. O nedenle 10 Ocak'a kadar sürecek olan bu kampanya misafirler için çok büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı. 2022'de 35'inci yaşlarını kutlayacaklarını aktaran Vardar, "2022 bizim için özel bir yıl olacak. Geliştikçe kendi kabuğumuza sığmıyoruz. Yeni yıl itibarıyla Jolly markasını yurtdışına da taşıyoruz. Halihazırda 26 şehirden kültür turu yapıyoruz. Şimdi bu turlara gurbetçileri de dahil edeceğiz. Yeni operasyonla, gurbetçileri yurtdışından uçak bağlantılarıyla getirerek, 26 şehirdeki kültür turlarımızı lanse edeceğiz" diye konuştu.