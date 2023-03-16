Dünyada 1 numara! GSMH’nin tek başına yüzde 5’ini oluşturacak

"DÜNYANIN EN KALİTELİ HİZMET SUNAN HAVALİMANI"

İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri, Vali, Doç. Dr. Mehmet İlker Haktankaçmaz, "İstanbul Havalimanı her geçen gün büyüyen, dünyanın çok saygın enstitülerinden ve kuruluşlarından. Her gün neredeyse ödül alan ve hali hazırda dünyanın en kaliteli hizmet sunan havalimanı. Dünyanın 1'incisi seçildi. Bu anlamda, önü çok açık. Türkiye'nin göz bebeği bir kuruluşun, Türk Hava Yolları'nın varlığı da bizim için, Türkiye için ve havalimanı için tabi ki çok önemli bir motivasyon ve güç kaynağı. Türkiye'nin ve İstanbul'un bulunduğu jeostratejik konum, dünyanın çok büyük bir kesimine çok rahatlıkla ulaşabilecek imkanlara sahip olması hem Türk Hava Yollarımızın hem İstanbul Havalimanı'nın bu anlamda potansiyelini çok ciddi şekilde arttırmakta" şeklinde konuştu.