Dünyada 5 tane var! Rize-Artvin Havalimanı için geri sayım! İlk inişi Başkan Erdoğan ile Aliyev yapacak...





'BU BÜYÜK HEYECANA ŞAHİT OLMAK İSTİYORUZ'



Rize'de vatandaşlar da havalimanının açılışını büyük bir heyecanla bekliyor. İsmail Hakkı Yılmaz, "Rize-Artvin Havalimanı'nın açılması bizler için daha iyi olacak. Kısa mesafe işimizi daha da kolaylaştıracak. Turizminden ekonomiye bize büyük katkıları olacaktır. Açılışta orada olmayı ve bu büyük ana şahit olmayı istiyorum" dedi.



Havalimanında Cumhurbaşkanını karşılayacaklarını belirten Osman Sandıkçı da, "Böyle bir havalimanın ilimizde açılacak olması çok güzel. Bundan 10 yıl önce Rize'de deniz doldurularak bir havalimanı olacak deseler inanmazdım, hayal olarak nitelerdik ama gerçek oldu. Çok mutluyuz, heyecanlıyız. 14 Mayıs'ta açılışta Cumhurbaşkanımızı karşılayacağız. Orada olup hep beraber bu heyecanı yaşayacağız" diye konuştu.