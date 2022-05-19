Dünyada en fazla ülkeye uçan THY, 372 uçaklık filoya ulaştı

ULUSLARARASI ÖDÜLLER HIZ KESMEDİ

Daha önce "Avrupa'nın En İyi Havayolu Şirketi", "En İyi Business Class Özel Yolcu Salonu İkramı", "En İyi Business Class İkramı" ve "Güney Avrupa'nın En İyi Havayolu Şirketi" ödüllerine defalarca layık görülen şirket, son dönemde Conde Nast Traveler dergisinin okurları arasında gerçekleştirdiği oylama sonucunda "dünyanın en iyi 3 hava yolundan biri" seçildi.

Şirket son dönemde uluslararası bazı ödül organizasyonlarında "En İyi 10 Uluslararası Havayolu", "En İyi Kurumsal Havayolu Programı", "5 Yıldızlı Küresel Hava Yolu" ve "Orta Doğu'ya Hizmet Veren En İyi Avrupalı Havayolu" gibi ödüller kazandı.

Sağlık güvenliği konusunda en yüksek derece olan "Diamond Statüsü"ne layık görülen THY, dünyanın en çok bilinen ve en çok tercih edilen hava yolu kategorilerinde 2. sırada yer aldı.

THY, Brand Finance 2021 sonuçlarında "Türkiye'nin en değerli havayolu markası ve dünyanın en güçlü 2. havayolu markası" seçildi.