Dünyada işten çıkarma dalgası hızla yayılıyor

Küresel ekonominin yavaşlamasıyla özellikle ABD, Avrupa ve dev ekonomilere ev sahipliği yapan Asya'da pek çok şirket, çalışan sayısını azaltma yoluna gittiğini ya da yeni işe alımlara ara verdiğini duyurmaya başladı. ABD'de işten çıkarmaya giden şirketlerin listesi her geçen gün artıyor. Son olarak Pepsi'nin üreticisi Pepsico'nun büyük çaplı işten çıkarma planı ortaya çıktı. ABD'de teknoloji sektöründe bu yıl 90 binden fazla çalışan işinden oldu. Son 30 yılın en yüksek enflasyon oranları ve Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle Avrupa'da da işten çıkarmalar artış gösterdi. Fransa'nın bayrak taşıyıcısı Air France, yaklaşık 300 personelin görevine son vermek için sendikalarla müzakere yürütüyor. Asya'da da şirketlerinin yaklaşan resesyon öncesi işten çıkarmalar yoluna gitmesi dikkati çekiyor.