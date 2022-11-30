Dünyada resesyon Türkiye’de büyüme

Yatırım, üretim, istihdam ve ihracata dayalı yeni modeli ile pozitif ayrışmasını sürdüren Türkiye ekonomisi frene basmıyor. Küresel resesyon endişelerinin had safhaya ulaştığı üçüncü çeyrekte, Türkiye büyümeye devam etti. Ekonomi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3.9 büyüdü. Böylece Türkiye ekonomisi son 9 çeyrek kesintisiz büyüme performansına ulaşmış oldu. Gayrisafi Yurtiçi Hasıla TL bazında 12.5 trilyon TL, dolar bazında ise 842.3 milyar dolar oldu.Kişi başı gelir 9 bin 861 dolarla 5 yılın zirvesine çıktı. Türkiye şu ana kadar üçüncü çeyrek verilerini açıklayan ülkeler arasında da büyüme performansında ilk 10'da yer aldı. Malezya'nın yüzde 14.2 ile ilk sırada yer aldığı listede, Filipinler ve İsrail yüzde 7.6 ile ilk üçte yer aldı. Euro Bölgesi'nin üçüncü çeyrek büyümesi yüzde 2.1'de kalırken, Almanya yüzde 1.1, Fransa ise yüzde 1 büyüyebildi. Türkiye, G20 ülkeleri içerisinde Suudi Arabistan, Endonezya ve Meksika'nın ardından 4'üncü sırada yer aldı.Yılın ilk 9 ayındaki büyüme yüzde 6.2 olarak gerçekleşti. Orta Vadeli Program'da bu yılki büyümenin yüzde 5 olması öngörülüyor. Büyümeye iç ve dış talebin 7 çeyrektir kesintisiz katkı verdiği gözlendi. Büyümeye iç talep yüzde 3.2, net dış talep ise 0.7 puan katkı verdi. Türkiye Ekonomi Modeli'nin önemli amaçlarından biri olan ihracat ve makine- teçhizat yatırımlarının üçüncü çeyrek büyümesine katkısı 4.4 puan olarak gerçekleşti. Üçüncü çeyrekte makine-teçhizat yatırımları yüzde 14.3 arttı. Yatırımların yüzde 19.9 azaldığı inşaat sektöründe ise tarihin en büyük sosyal konut projesinin start almasının etkisiyle 2023'de ciddi bir toparlanma bekleniyor.Vatandaşın ve devletin tüketim gücü bu çeyrekte büyümenin en önemli destekçisi oldu. Üçüncü çeyrekte vatandaşın tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19.9 artarken bunun Türkiye ekonomisindeki büyümeye katkısı 12 puan oldu. Yüksek enflasyonun etkisiyle harcamalarını öne çeken ve ay sonuna kadar değer kaybı yaşamaktansa harcamaya yönelen vatandaşlar bu yıl tüm çeyreklerde ekonomik büyümeye çift haneli katkı verdi. Vatandaş ikinci çeyrekte katkı 13,62 puan, ilk çeyrekte ise 11.61 puan olmuştu.MAHMUT ASMALI/MÜSİAD BAŞKANIGelişmiş ülkelerde resesyon ve stagflasyon senaryolarının konuşulduğu bir ortamda ekonomimizin büyümeye devam etmesi, Türkiye'nin dış şoklara karşı bağışıklığını güçlendirdiğinin bir ispatıdır.NAİL OLPAK/DEİK BAŞKANIKüresel risklerin ve resesyonun konuşulduğu bir ortamda dahi Türkiye pozitif ayrışmayı başardı. 2022 büyümesinin yüzde 5 civarlarında gerçekleşmesinin mümkün olduğunu gösteriyor.ŞEKİB AVDAGİÇ/İTO BAŞKANIÜçüncüçeyrekteki büyüme, dünyadaki resesyon sinyaline karşın ekonomimizin dinamizmini sürdürdüğünü gösteriyor. Üretim ve yatırımdan hız kesemeyiz. Hizmetler sektöründe atak başlatma zamanı.ERDAL BAHÇIVAN/İSO BAŞKANIBüyümeverilerini Türkiye ekonomisinin dinamizminin bir göstergesi olarak değerlendirirken, nitelikli büyümenin korunması için, sanayi büyümesinin payının artırılması gerektiğinin altını çizmek isteriz.GÜRSEL BARAN/ATO BAŞKANITürkiye'ninperformansını koruması, bağışıklığının güçlü olduğunun göstergesi. Türkiye ekonomisi doğru rotada. Dinamik reel sektörü, basiretli yönetimi ve insan kaynağıyla Türkiye'nin önü açık.ALİ KOPUZ/İSTİB BAŞKANIEuroBölgesi ekonomisinin yıllık bazda 2.1 büyüdüğünü göz önüne alırsak, Türkiye'nin yakaladığı yüzde 3.9'luk büyüme rakamının ne kadar değerli olduğunu daha iyi anlayabiliriz.ADİL PELİSTER/İKMİB BAŞKANIÜlkemızinyıl sonu büyüme beklentisi uluslararası kuruluşlar tarafından yukarı revize edildi ve yüzde 5'in üzeri bekleniyor. Biz de ihracatta kimya sektörümüzün yıllık bazda yüzde 30 büyümesini bekliyoruz.Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında uyguladıkları selektif kredi politikasıyla ekonomideki kaynakların etkin ve verimli alanlarda kullanılmasını sağladıklarını, politikalarının olumlu sonuçlarını da almaya devam ettiklerini bildirdi. Ekonominin 2022 yılı üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 3.9 büyüdüğüne dikkati çeken Nebati, "Büyüme 9 aylık dönemde yüzde 6.2 oldu. OVP'de (2023-2025) öngördüğümüz şekilde yılı yüzde 5 civarı büyümeyle kapatarak, bu yıl da en güçlü büyüyen ülkelerden biri olacağız" dedi.Uyguladıkları politikalarla zorlu küresel koşullara rağmen ülkenin yatırımda, istihdamda, üretimde ve ihracatta pozitif ayrışmaya devam ettiğini vurgulayan Nebati, üçüncü çeyrekte mevsimsel düzeltilmiş istihdamın yıllık 1.7 milyon kişi arttığını ve işsizliğin yüzde 10'a gerilediğini kaydetti.İhracat üçüncü çeyrekte yüzde 12.6 arttı ve ekonomiye 2.9 puan katkı verdi. İthalat ise yüzde 12.2'lik artışıyla büyümeyi 2.24 puan geriletti. Stok değişimleri bu yıl büyümeyi her çeyrekte aşağı çekti. İstatistiki hatayı da içeren stoklardaki azalmanın büyüme üzerinde üçüncü çeyrekte de negatif etkisi 9.5 puan oldu.Üretimyöntemiyle GSYH hesabına göre ise ikinci çeyrekte daralan tarım sektörü yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 1.1 büyüdü. Tarım sektörünün ekonomik büyümeye olumlu katkısı ise 0.06 puan oldu. Geçen yıla göre yüzde 0.3 büyüme gösteren sanayi sektörünün de ekonomik büyümeye katkısı 0.06 puan oldu. Yüzde 6.9 büyüyen hizmet sektörü büyümeye 1.67 puan katkı sağladı. Finans sektörü yüzde 21.6 büyüyerek Türkiye ekonomisindeki büyümenin de 0.85 puanını karşıladı.