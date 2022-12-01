Dünyada resesyon Türkiye’de büyüme





EN GÜÇLÜ BÜYÜYEN ÜLKELERDEN OLACAĞIZ

Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında uyguladıkları selektif kredi politikasıyla ekonomideki kaynakların etkin ve verimli alanlarda kullanılmasını sağladıklarını, politikalarının olumlu sonuçlarını da almaya devam ettiklerini bildirdi. Ekonominin 2022 yılı üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 3.9 büyüdüğüne dikkati çeken Nebati, "Büyüme 9 aylık dönemde yüzde 6.2 oldu. OVP'de (2023-2025) öngördüğümüz şekilde yılı yüzde 5 civarı büyümeyle kapatarak, bu yıl da en güçlü büyüyen ülkelerden biri olacağız" dedi.



1.7 MİLYON İSTİHDAM

Uyguladıkları politikalarla zorlu küresel koşullara rağmen ülkenin yatırımda, istihdamda, üretimde ve ihracatta pozitif ayrışmaya devam ettiğini vurgulayan Nebati, üçüncü çeyrekte mevsimsel düzeltilmiş istihdamın yıllık 1.7 milyon kişi arttığını ve işsizliğin yüzde 10'a gerilediğini kaydetti.