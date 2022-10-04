Dünyada resesyon Türkiye’de rekor

Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nin beşincisi Trabzon'da gerçekleştirildi. Ticaret Bakanlığı himayesinde Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen zirvede ihracatın geleceği masaya yatırıldı. Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun sorularını yanıtlayan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, dünyadaki resesyon endişelerine rağmen eylülde ihracatın yüzde 9.2 artarak 22.6 milyar dolara çıktığını söyledi. Bu rakamın tüm zamanların en yüksek eylül ayı ihracat rakamı olduğuna değinen Muş, "2022 yılının ilk 9 ayının tamamında aylık olarak en yüksek ihracat rakamlarına ulaşıldı" diye konuştu.Dünyadaki güç dengelerinin değişmesi nedeniyle ihracattaki artış hızında yavaşlama olduğuna dikkat çeken Muş, "Eylül ayı ihracat artış oranımız yüzde 9 iken ağustostaki artış yüzde 13'tü. Temmuz'da yüzde 18'di. İhracat artıyor ama artış hızında düşüş var" dedi. Bakan Muş, küresel anlamda talepte bir azalma olsa da Türkiye'nin ihracat hedefini yakalayacağının altını çizerek, "Bu hedeften şaşmadık. Gerçekleşeceğine inanıyoruz. Kimsenin öngörüde bulunamadığı bir ortamdayız. Bu şartlar altında Türkiye hem ekonomik büyümeyi gerçekleştiriyor hem ihracatı artırıyor hem de sabit sermaye yatırımlarına devam ediyor" diye konuştu.Muhalefetin Anayasa Mahkemesi'ne taşıdığı e-Ticaret Kanunu ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bakan Muş, "Yaşanan çok üzücü bir olay. Hayal kırıklığı. Parlementodaki tüm vekillerimize teşekkür ediyorum. Oybirliği ile kanun geçti. CHP'deki arkadaşlar da desteklediler. Hal böyle olunca icracı bakanlık olarak elimiz kuvvetlenmişti. CHP grubu vekillerinin böyle bir talebi olduğunu düşünmüyorum. Bu tepeden gelen bir talimat. Grup karar alarak imzalanmış. Bu talimata istinaden Anayasa Mahkemesi'ne götürmek zorunda kalmışlar. Neye itiraz ettiklerini bizde merak ediyoruz. Kemal Bey'in (Kılıçdaroğlu) açıklaması gerekiyor. Toplum merak ediyor. Sürenin dolumuna 3 gün kala dilekçe veriliyor. Çok üzüldüm. CHP vekillerine de çok üzüldüm. Bunu isteyerek verdiklerini düşünmüyorum" dedi.Bakan Muş, Anayasa Mahkemesi'nin kararını beklediklerini, bunun ardından durumu değerlendireceklerini ancak yasanın diğer maddelerinin uygulanmaya başlayacağını anlattı.Bakan Mehmet Muş, dijital ekonomiye yönelik rekabet hukukunu güncellediklerini ve yeni tanımlamalar eklediklerini söyledi. E-ticaretin sadece pazar yerinden oluşmadığını belirten Muş, "Artık dikkat edin reklamlar bile farklı sosyal mecralara kaydı. Dijital yapılarla ilgili bütün dünya çok önemli düzenlemeler yapıyor. Dolayısıyla biz hemen hemen bitirdik. Beklentimiz, bütçeden hemen önce TBMM'den çıkar diye tahmin ediyorum" dedi.Rusya-Ukrayna savaşı, Gürcistan sınır kapısı ve Ermenistan'la kapı açılma ihtimaline yönelik değerlendirmeleri sorulan Bakan Mehmet Muş, mevcut kapıların kapasitelerini artırdıklarını, Gürcistan'da yüzde 70 oranında tamamlanan yeni bir kapıyı daha devreye alacaklarını açıkladı. Muş, şöyle devam etti: "Ro-Ro'ları, deniz yolunu kullanmak burada önemli. Bütün alternatifleri değerlendiriyoruz. Özellikle Avrupa'ya da Ro-Ro ile gidişleri artırmaya çalışıyoruz. Sadece kara yolu değil, deniz ve demir yolunu da artırmaya çalışıyoruz. Ermenistan meselesinde siyasi gelişmeler önemli. Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri, Türkiye'nin çok duyarsız kalacağı bir şey değil. Orada ilişkilerde normalleşme olursa, biz ekonomik anlamda gerekli kapıyı açar, gümrük işlemlerini başlatırız. Ancak bu oradaki siyasi gelişmelere bağlı. Çünkü orada bazı ihtilaf konuları var. Orada bir siyasi uzlaşı olmadan, bizim buradan bir kapı açmamız çok zor görünüyor."Hal ve perakende yasaları konusunda da bilgi veren Bakan Muş, "Halde en büyük sıkıntımız kayıt dışılık. Bunla ilgili bir çalışma içindeyiz. Perakende sektörüyle ilgili AB'nin çeşitli düzenlemeleri var, onları da inceliyoruz. Burada bir düzenleme yapılması gerektiğine inanıyoruz. Rasyonel olmayacak söylemler, yatırım yapacak olanları korkutur. Rasyonel olmayan bir şeyin içinde olmayacağız. Yüksek vergili ürünlerin kayıt dışı ticareti yapılabiliyor, bunları kayıt altına almak için çalışmalar yapıyoruz" cevabını verdi.Otomotıvde6 bin kilometre ve 6 ay şartından sonra, bazı sitelerde 6 bin 1 kilometre ilanlarının görüldüğünün hatırlatılması üzerine Bakan Muş, şunları söyledi: "İlan sitelerine konulan 6 bin 1 kilometre ilanlarını takip ediyoruz. Bu ilanları biz alıyoruz ve inceliyoruz. Bütün bu işletmelere gittik. Sadece galericiler demek de doğru değil. Bu ticarette bulunan şirketler, rent a carlar, al-sat yapan firmalar bu tanımın içine giriyor. Kısacası kural herkes için geçerli. Bir de firma tanımında 'inşaat taahhüt işleri' yazıp, araba alım-satımı yapanlar var. Herkesi kurallara uymaya davet ediyorum, çünkü bunların ceza ve yaptırımları çok ağır. Biz gerekli düzenlemeyi hazırladık. Grubumuzla da konuştuk. Sayın Mustafa Elitaş son çalışmaları gerçekleştiriyor. Bir paket hazırlığı var. Meclis'ten Ekim 20 gibi çıkacağını düşünüyorum. İhlaller noktasında yaptığımız bazı tespitler var, onları da komisyonda değerlendiriyoruz. Bizim amacımız insanlara ceza kesmek değil. Kurallara uygun ticari faaliyeti sağlamak. Biz yanıltıcı reklamdan da ceza kesebiliriz. Bir taraftan da onları değerlendiriyoruz ve onun yaptırımları çok ağır. Kurallı olduğu zaman biz de vatandaş da mutlu oluyor."Oda ve borsaların zorunlu aidat konusuna yönelik bir soruya, her ülkenin kendine özgü kuralları olduğunu belirterek cevap veren Muş, şunları söyledi: "Türkiye'de meslek kuruluşları anayasaya dayanan bir maddeden geliyor. Siz dernek kurabiliyorsunuz, üyelik aidatı isteğe bağlı. Bizdeki oda ve borsa yapısı anayasaya kadar gittiği için kamunun ifa ettiği bazı görevler buralara devredilmiş. Aidat, nispi, maktu getirilmiş. Bir finansman getirilmiş. Bugünden bu tartışmaları açmak, kesmek veya kesmemekle ilgili bir tartışmayı çok doğru bulmuyorum. Kanayan yerleri varsa giderilebilir, iyi bir noktaya getirilebilir."SABAH Gazetesi tarafından düzenlenen Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi öncesinde Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı (TİM) Mustafa Gültepe ile birlikte eylül ayı ihracat rakamlarını açıklayan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yılın ilk 9 ayında ihracatın yüzde 17 artarak 188.2 milyar dolara ulaştığını söyledi. Bakan Muş, son 12 aylık ihracatın da yüzde 19.1 artarak 252.6 milyar dolara yükseldiğini bildirdi. Eylül ayında enerji ve altın hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 100'ün üzerine ulaştığına dikkat çeken Muş, "Küresel tedarik zincirlerinin halen toparlanamadığı, siyasi gerilimler ve savaşlarla küresel enflasyonun zirveye çıktığı, gelişmiş ekonomilerin resesyon sinyalleri verdiği böylesi bir ortamda Türkiye ekonomisi güçlü büyüme performansını sürdürüyor" dedi.Mart ayında faaliyetine başlayan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi'nin (İGA), bugüne kadar ihracatçıya 6 milyar liranın üzerinde kredi kefaleti sağladığını kaydeden Muş, hükümet olarak, temelden başlayarak bir dünya markası haline gelmelerine kadar pek çok aşamada tüm firmaların yanında bulunduklarına ve onlara destek verdiklerine işaret etti.Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, eylülde 131 ülkeye ihracatı artırdıklarını bildirdi. Son 12 ayın tamamında aylık ihracat rekorları kırdıklarını ifade eden Gültepe, "Eylülde 15 sektörümüzün ihracatını artırdığını görüyoruz. Bu ay ilk 3 sektörümüz sırasıyla 2.9 milyar dolarla kimya, 2.7 milyar dolarla otomotiv, 1.9 milyar dolarla hazır giyim oldu. Bu ay 45 ilimiz ihracatını artırmayı başardı" dedi. Gültepe, Trabzon'dan beklentinin çok daha yüksek olduğunu belirterek, 27 sektörde 129 ülkeye, 1.251 kalem ürün ihraç eden Trabzon'un, Cumhuriyetin 100. yılında 2 milyar doları hedefleyeceğini bildirdi. Paritedeki düşüşün, eylül ihracatına 1.8 milyar dolarlık negatif etki yaptığını bildiren Gültepe, "Yılın son çeyreğine girerken paritenin ihracatımıza olumsuz etkisi 10 milyar doları aştı" diye konuştu.SABAH ve Daily Sabah Reklam Genel Müdürü ve Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman, günümüzde teknoloji, iletişim, bilişim, yapay zekâ, dijital, e-ticaret, ihracat, finans, enerji, otomotiv, güvenlik, sağlık, ilaç, kimya, lojistik, gıda ve tarımın geleceğin sektörleri olarak ifade edildiğine işaret etti. Uzman, "Bu sektörler, yeni dünya düzeninde ülkelerin konumunu belirleyici en önemli sektörler olarak belirlenmiş durumda. Ülkelerin geleceğin sektörlerine yönelmeleri, ithalatı en aza indirerek kendi kendilerine yetecek bir yapıyı oluşturmaları, üretime, teknolojiye ağırlık vererek dış bağımlılıktan kurtulmaları, sürdürülebilir kalkınmanın en temel öğelerini oluşturmaktadır" dedi. Türkiye'nin önemine işaret eden Uzman, sözlerini şöyle sürdürdü: "Batı'dan doğuya, Asya'ya kayan yeni küresel merkezin geçiş yolu üzerinde bulunan ülkemiz, kurulacak yeni düzende jeopolitik ve jeostratejik açıdan çok güçlü ve avantajlı bir konuma sahiptir. Bu alanlara yönelmek, yatırım, üretim ve en önemlisi küresel dünya pazarlarına ihracat yapmak, yeni düzene yön verecek yapılanmalarda ülkeleri söz sahibi yapacaktır. Bütün bunları gerçekleştirebilmek için de sürdürülebilir ihracatı, dış ticareti temel hedef edinerek, küresel dünya pazarlarına mal satabilmek ilk çözüm yolu olarak görünmektedir."