"Dünya'da ve Türkiye'de Reklamcılık Sektörü Paneli" Ankara'da gerçekleştirildi

"Dünya'da ve Türkiye'de Reklamcılık Sektörü Paneli", TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi koordinasyonunda, TOBB Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Kavame, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de yaratıcı ve kültürel ekonomilerin önemini vurgulamak ve sektörün gelişimini yavaşlatan engellere çözüm üretmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Ülkenin 30 ayrı noktasında yapmayı planladıkları etkinlik serisinin, gelecek yılın nisan ayında İstanbul'da ilk kez organize edilecek Uluslararası Yaratıcılık Zirvesi'nin (International Creative Summit) kılcal damarlarını oluşturacağını dile getiren Kavame, "Elde ettiğimiz deneyimle Türkiye'yi tüm dünyada bir yaratıcılık hub merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Zeydan da yaratıcı endüstrilerin gün geçtikçe daha popüler hale geldiğini söyledi.

Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı tarafından hazırlanan Küresel İnovasyon Endeksi 2022 Raporu'na göre, Türkiye'nin 2020'den itibaren 14 basamak yükselerek 132 ülke arasında 37'nci sırada yer aldığını ifade eden Zeydan, Türkiye'nin Çin gibi inovatif büyüme potansiyeline sahip olduğunun raporda belirtildiğini kaydetti.

Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen oturumlarda, reklamın üretim süreci, ana fikirleri ile sektörün dünyada oluşturduğu hacim ele alındı.