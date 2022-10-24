Dünyanın 7 kez beğendiği zeytinyağ Soma’da

Somalı çiftçi Ertuğrul Özcan 10 bin verimli zeytin ağacıyla kendi markasını yarattı. Bölgenin amiral gemisi haline dönüşen Antikas Zeytinyağı, festival tadında zeytin hasadı ile sezonu açtı. Büyük dedesiyle başlayan zeytin hikâyesini, çocuklarıyla farklı bir boyuta taşıyan Antikas Zeytinyağı kurucusu Ertuğrul Özcan, Soma Kaymakamı Fatih Akkaya ve Soma Belediye Başkanı Ali Tulup ile birlikte ilk hasada 1626 yıllık anıt zeytin ağacıyla başladı. Hasada Somalı ilköğretim okulu öğrencileri de katıldı. Minikler, asırlık zeytin ağacına nazar boncuklarını astı.
7 YARIŞMA 7 ÖDÜL
Antikas Zeytinyağı, son iki yıldır katıldığı 7 yarışmadan ödülle döndü. 2021 yılında Anatolian IOOC'dan altın madalya, aynı yıl ise London IOOC'dan gümüş madalya aldı.
Bu yıl ise Anatolian IOOC - Mezopotamya Jüri Özel Ödülü'ne, 2022 Anatolian IOOC'da Best In Class, 2022 Anatolian IOOC'da altın madalya, Italy IOOC ve London IOOC'da yine altın madalya ile ödüllendirildi. Ertuğrul Özcan, çocuklarla birlikte hasadını gerçekleştirdiği anıt ağaçtan toplanan zeytinlerin yine yarışmaya gönderileceğini söyledi.
"KIZIMIZIN SAÇINI TARAR GİBİ HASAT YAPIYORUZ"
Özcan, uluslararası arenada zeytinyağlarının ön plana çıkmasının sebeplerini toprak, hava ve bakım olarak sıralayarak "Ağaçlarım benim evlatlarım. Biz hasadımızı kızlarımızın saçını tarar gibi özenle, titizlikle gerçekleştiriyoruz" diye konuştu. Ağaçların bakımında sadece doğal yöntemlerin kullanıldığını vurgulayan Özcan "Sinekler için ısırgan otundan kendimiz ilaç yapıp kullanıyoruz. İnsanlar gibi zeytin ağaçları da kalsiyuma ihtiyaç duyuyorlar. Bunun için de süt ve suyu karıştırıp ağaçlarımızın kalsiyum ihtiyacını karşılıyoruz. Kalitenin bir diğer sebebi de Soma'da bulunan linyit kömürünün kalitesi. Ağaçlar bu sayede topraktan hümik asit ve leonardit alıyorlar, biz de kaliteli bir yağ elde ediyoruz" dedi.
ŞEFFAF TESİS PROJESİ
Özcan, zeytinyağının sağlık için vazgeçilmez olduğunu vurgulayarak "Hedefimiz bir butik zeytinyağı tesisi kurarak bu işi daha ileriye taşımak. Hem sürdürülebilirlik hem kalite hem de uluslararası pazarlara açılabilmek için bu olmazsa olmazımız" diye konuştu. Bu konuda güzel bir proje için kolları sıvadığını söyleyen Özcan "Camdan bir tesisimiz olacak. Yani çalışmalarımız şeffaf olacak, insanlar tesisin içerisine giremeyecek ama içerdeki çalışmaları net bir şekilde görebilecek, hijyen ve kaliteliden emin olacak" dedi.
"DESTEĞE HAZIRIZ"
Soma Kaymakamı Fatih Akkaya ise Soma'nın kömürle olduğu kadar zeytinle de anılmasını istediklerini söyledi. Akkaya "1626 yıllık zeytin ağacının gölgesinde hasat gerçekleştirdik. Antikas markasıyla dünya şampiyonu olduk, iki senedir ödüller ardı ardına geldi. Çok gururlandık. Bizim çok değerli topraklarımız, zeytinine gözü gibi bakan çiftçi kardeşlerimiz var. Dünyanın en değerli, en kaliteli zeytinyağını üretebilir durumundayız. Ürettiğimiz zeytinyağıyla da anılmak, bilinmek ve tanınmak istiyoruz. Bunun için çabalayan herkese desteğe hazırız" dedi. Soma Belediye Başkanı Ali Tulup da "Verilen emeğin, değerin farkındayız, biz de elimizden gelen ne varsa yapacağız" diye konuştu.