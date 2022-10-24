Dünyanın 7 kez beğendiği zeytinyağ Soma’da

"KIZIMIZIN SAÇINI TARAR GİBİ HASAT YAPIYORUZ"

Özcan, uluslararası arenada zeytinyağlarının ön plana çıkmasının sebeplerini toprak, hava ve bakım olarak sıralayarak "Ağaçlarım benim evlatlarım. Biz hasadımızı kızlarımızın saçını tarar gibi özenle, titizlikle gerçekleştiriyoruz" diye konuştu. Ağaçların bakımında sadece doğal yöntemlerin kullanıldığını vurgulayan Özcan "Sinekler için ısırgan otundan kendimiz ilaç yapıp kullanıyoruz. İnsanlar gibi zeytin ağaçları da kalsiyuma ihtiyaç duyuyorlar. Bunun için de süt ve suyu karıştırıp ağaçlarımızın kalsiyum ihtiyacını karşılıyoruz. Kalitenin bir diğer sebebi de Soma'da bulunan linyit kömürünün kalitesi. Ağaçlar bu sayede topraktan hümik asit ve leonardit alıyorlar, biz de kaliteli bir yağ elde ediyoruz" dedi.