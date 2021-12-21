Dünyanın en bonkör teşviki Türkiye’de

Milyonlarca
kişiyi çok yakından ilgilendiren Bireysel Emeklilik Sistemi
(BES
) kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan
tarafından açıklandı. Başkan Erdoğan, "Fon büyüklüğü 250 milyar liraya ulaşan bireysel emeklilik
sistemimizin cazibesini artırmak için devlet katkısı oranını yüzde 5 daha artırarak 30'a çıkartıyoruz" dedi. Yeni düzenleme sektörde de olumlu karşılandı ve heyecan yarattı. Türkiye Sigorta Birliği
(TSB) Başkanı Atilla Benli
, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde 2013 yılından bu yana uygulanan, yüzde 25'lik devlet katkısı oranının 30'a çıkarılması konusunda, "Devletimiz, ülke tasarruflarının artırılmasında en önemli tasarruf yöntemlerinden biri konumuna gelen BES'e olan teveccühünü artırma kararı alarak dünyanın en bonkör teşvik sistemini daha da yukarılara taşıyor" diye konuştu.
KATKI 36 BİNE ÇIKACAK
Yeni düzenlemenin, sistemin büyüme ivmesini daha fazla artıracağını belirten Benli, ayrıca, 2022
yılı için açıklanan 5 bin 4 TL brüt asgari ücret tutarı ile bir katılımcının devlet katkısından yararlanacağı yıllık üst limitin de 18 bin TL'ye yükseleceğini açıkladı. Benli şunları kaydetti: "Bireysel emeklilik ve otomatik katılım sözleşmelerine ayrı ayrı devlet katkısı verildiği için hem bireysel emeklilik hem otomatik katılım sözleşmesi olan katılımcılarımızın yararlanabileceği devlet katkısı 36 bin TL'ye kadar çıkabilmektedir. Fonlarımızın başarılı performansı da katılımcılarımızın alternatif bir yatırım aracına ihtiyacı kalmayacağını ispatlamaktadır."