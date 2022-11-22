Dünyanın en büyük 5. Barajı açılıyor

2 bin 500 milyon insanın enerji İhtiyacını karşılayacağı 275 metre yüksekliğindeki devasa baraj için Saat 13:00 da başlayacak olan açılış töreni, baraj inşaası nedeniyle sular altında kalan ve yeni yerleşim yerine taşınan Artvin'in Yusufeli ilçesinde gerçekleşecek.

Vatandaşlarla bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ardından barajın ilk su tutması için düğmeye basacak. Gerçekleştirilecek olan törenin ardından Erdoğan'ın yeni Yusufeli'nde ve barajda incelemelerde bulunması bekleniyor.

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