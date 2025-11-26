Dünyanın en büyük helal vitrini açılıyor

Helal pazarının en önemli organizasyonları arasında yer alan Helal Expo 2025 Fuarı bugün İstanbul'da kapılarını açıyor. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü'nün (SMIIC) işbirliği, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu'nun koordinasyonunda gerçekleştirilecek olan 11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo 2025, İstanbul Fuar Merkezi'nde yapılacak.

2024'TE 100 ÜLKE KATILDI

Fuar, ulusal ve uluslararası alım heyetlerini, üreticileri, toptancıları, perakendecileri, yatırımcıları ve çok sayıda sektör profesyonelini bir araya getirecek. Küresel stratejisi ve sahip olduğu potansiyelle ticarette yeni pazarlar için önemli fırsatlar sunan Helal Expo; H-FOOD Gıda-Gıda Teknolojileri ve Ambalaj Özel Alanı, Private Label, Naturel&Organik&Vegan Ürünler Alanı (NOV), SEFPEX Su Ürünleri ve Ekipmanları Özel Alanı bölümlerinde katılımcı ve ziyaretçilerini ağırlayacak. Geçtiğimiz yıl yoğun bir ziyaretçi profiliyle önemli ticari anlaşmaların gerçekleştirildiği Helal Expo, 2024'te 100'den fazla ülkeden ziyaret çekmişti.