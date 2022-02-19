Dünyanın en büyük mücevher fabrikası 2023’te açılıyor

2021'DE 7 milyar dolarlık ihracatla yeni bir rekora imza atarak dünyada adından söz ettiren mücevherat sektörü, yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Sektörün en büyük oyuncularından biri olan Zen Pırlanta, dünyanın en büyük mücevher fabrikasını 2023'te açmaya hazırlanıyor.
ÇİN İKİNCİLIĞE DÜŞECEK
150 milyon TL'lik yatırımla yeni üretim ve tasarım merkezi kuracak olan şirket, fabrikayı Cumhuriyetin 100'üncü yılında açacak. İstanbul
'da 15 bin metrekare alana yayılan tesiste, 2 bin kişi çalışacak. Dünyanın en büyük mücevher fabrikası olacak olan yatırım alanının içinde mücevher üretimini gösteren bir alan ziyaretçilere açılacak ve müze olarak da gezilebilecek. Fabrikata ayda 200 bin adet pırlantalı mücevher üretilecek. Üretimin yüzde 70'i ihraç edilecek. Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş
, mevcut üretim tesislerinde 600 kişinin istihdam edildiğini belirterek, "Bu tesisimiz de Avrupa
ve Ortadoğu
'nun en büyüğü konumunda. Ancak yeni fabrikamızı açtığımızda dünyanın en büyük tesisi olacak. Şu anda dünyanın en büyük mücevher fabrikası Çin'de. Orada 800 kişi çalışıyor. Biz tesisimizi açtığımızda Çin ikinci sıraya düşecek" dedi.
2 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM
Fabrikada 2 bin kişinin istihdam edileceğini anlatan Güzeliş, "Şimdiden personel alımına başladık. Onlara eğitimler veriyoruz. Fabrikayı, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, 29 Ekim haftasında açmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı. 2021 yılını Türkiye
'de 83, Amerika, Avrupa ve Orta Doğu'da ise 22 mağaza ile tamamladıklarını aktaran Güzeliş, "Türkiye'de 10, yurt dışında 6 yeni mağaza açtık. Yılı 1.2 milyar TL'lik ciroyla kapattık. 270 milyon TL'lik ihracat yaptık" diye konuştu.