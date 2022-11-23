Dünyanın en büyük örtü altı tarım fuarı kapılarını 21’inci kez açtı

Antalya'da düzenlenen dünyanın en büyük örtü altı tarım sektörü fuarı Growtech, "keşfet, büyüt, kazan" mottosu ile "Sera ve Teknolojileri" Sulama Sistemleri ve Teknolojileri", "Tohumculuk", "Bitki Besleme" ve "Bitki Koruma" ürün gruplarına sahip katılımcıları ağırlıyor. Katılımcıların, en son ürün ve teknolojilerini uluslararası tarım profesyonelleri ile buluşturan fuar, ziyaretçilerine tarım sektöründeki inovatif yaklaşımları, teknolojileri, ürün ve hizmetleri keşfetme, işlerini büyütme ve daha fazla kazanma fırsatı sunuyor.

ALMANYA VE FRANSA'DAN KATILIMCILAR GELİYOR

Tarımsal üretime katma değer katan ve sektörel farkındalık yaratan Growtech Fuarı 26 Kasım tarihine kadar sürecek. Almanya ve Fransa'nın bu yıl ilk kez milli katılımcı olduğu fuarda, Hollanda, İspanya, Fransa, Çin ve Güney Kore ile 6 ülke milli katılımla pavilyon kurdu. Bu yıl 27 ülkeden 571 katılımcının katıldığı fuar, 120'den fazla ülkeden 60 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayacak. Fuar etkinlikleri kapsamında, Antalya Ticaret Odası iş birliği ile ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri ve Antalya Teknokent organizasyonunda Bitki Islahı Proje Pazarı gerçekleşecek. Bunun yanı sıra geleceğin tarım teknolojileri, tarımın gideceği ve çeşitli konularda panel, söyleşi ve sohbetler de Growtech'te düzenlenecek.