Dünyanın en derin 2. Kapalı Dikey Tarım ve ARGE Merkezinin açılışı yapıldı

Kağıthane Belediyesi İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İĞSAŞ işbirliği ile hayata geçirilen Dünyanın en derin ikinci dikey tarım alanının açılışı Kağıthane Kültür Merkezi binasında düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin İstanbul Tarım İl Müdürü ve öğrenciler ve davetliler katıldı.
Açılış öncesi konuşan Dr. Mehmet Hasdemir, "Kağıthane Belediyesinin Kültür Merkezi binasının eksi 8. Katında kurulan Dikey tarım uygulama Merkezi 275 metrekarelik alanda 20 dekara eşdeğer bir üretim sunmaktadır. Yüzde 95 su tasarruflu, yıl boyu üretim yapılan sıfıra yakın zırai ilaçlama ile kıvırcık ve fesleğen üretimi yapılmaktadır. Karbon ayak izini azaltmak için büyük bir adım atıldı. Doğal kaynaklarımız azalmakta ve insan ihtiyaçları artmaktadır. Bununla birlikte eko tarım, akıllı tarım ve dijital tarım sistemi hayata geçirilmek zorunda kalınmıştır. Bin yıldır sürdürülen tarım sektörümüz var. Tarım arazilerimizi teknolojik araçlarla işler hale getiriyoruz. Bu dikey tarım dünyada İngiltereden sonra ikinci dikey tarım uygulaması yapan ülkeyiz. 39 projeden birisi olan Dünyanın en derin dikey tarım merkezi hayata geçirilmiştir. 700 metrekarelik bu merkez uzayda ve deniz altında tarım yapma olanağı sağlayan bir merkezdir. Kıvırcık, marul ve fesleğenle başlanılan dikey tarımla yüzde 95 az su oranı ile üretim gerçekleşmektedir. İlaçsız ve az su ile normal üretimin 40 katı daha fazla üretim yapılacak ve kentlerdeki ihtiyaç giderilecektir" dedi.
Kağıthane Belediyesinin kültür merkezi binasının eksi 8.katında 30 metre derinlikte dikey tarım alanının açılışını gerçekleştiren Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, "Tarım ve gıda, su ve enerji konularının son yıllarda daha da önem kazanmıştır. 2002 yılında Türkiye'nin toplam bitkisel üretimi 98 milyon ton. Bugün üretimimiz gelmiş geçmiş tüm zamanların üretimi olacak, şuanda 127 milyon tona ulaştık. Bu rakam tarımsal alanlardaki azalmalara, kırsaldan kente göçe ve enerji maliyetlerindeki artışa rağmen, gübre fiyatlarındaki yükselişe rağmen bu ülkenin 2 milyon 200 bin üreticisinin üretimi sürmüştür. 2002 yılındaki 65 milyon olan nüfusumuzun 85 milyona çıkmış olmasına rağmen üreticimiz tüketimi karşılamıştır. Tarım artık kazma kürekle yapılan değil bilmle dijital teknoloji ile yapılır hale geldi. Bunun en iyi örneği de yüzde 95 az su ve ilaç kullanılmadan 30 metre derinlikteki dikey tarım uygulamasıdır. Kent tarımı ile kendi ihtiyaçlarımızı üretmemiz gerekir. Küresil ısınma , iklimsel değişiklik, Pandemi ve kaynak sularındaki sıkıntılar pir küresel panik yaratmıştır. Tedarik zincirlerini bozdu ve ihtiyacın artmasına neden oldu. Gençliğin tarım alanında uğraş içine girmesi hedeflenmektedir. Bunuda bilim ve teknoloji ile bu tip üretimleri arttırarak gerçekleştireceğiz. Ülkemizdeki ekilebilir arazi hektar alanı nüfus başına her geçen yıl düşmeye başladı. İnsanların ihtiyaçlarını artık bu ülkenin imkanlarıyla yapmalıdır. Tarım için su miktarının yüzde 70'i tarım alanında kullanılmaktadır. Su stresi altındaki ülkeler katagorisindeyiz. Suyu çok çok idareli kullanmamız gerekiyor. Bu yüzde 95 az suyla üretim teknolojisi en uygun bir projedir. İstanbul'a 270 bin kamyon sebze ürün getiriyor. 117 bin tam karbon salınımı var. Buhem ürünlerin fiyatlarını arttırıyor hem de insanların raf ömrü azalan ürünleri tükmesine neden oluyor. Kentlerde üretilen ürünlerin taze ve ucuza tüketilmesi sağlanacaktır. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta ortaya çıkan gıda sevkiyatında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tahıl gemilerinin sevkiyatını başlatmasında 520'in üzerinde 13 milyon ton tahılın geçişi sağlanmıştır" dedi.
ÖZTEKİN, "DİKEY TARIM ÜRETİM MODELİ İLE ÜRETEN KENT OLACAĞIZ"
Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ise, "Geçmiş yıllarda metropol şehirleri tarım konusunda tüketen konumdaydı. Bugün, Kapalı Dikey Tarım Uygulama ve ARGE Merkezi'ni hizmete açarak; İstanbul'u tarım konusunda tüketen değil, üreten bir şehir yapmak için büyük bir adım atıyoruz. Burası sayesinde, bilimin ışığında tarım ürünlerini üretebileceğiz. Şehrimizi tarım konusunda dışa bağımlı olmaktan kurtarmak adına büyük yol alıyoruz^dedi.
Bakan Kirişçi Kültür Merkezi binasının eksi 8. Katındaki Dünyanın En Derin 2. Kapalı Dikey Tarım ve ARGE Merkezinin açılışını yapıp marul reyhan ürünlerinin hasadını yaptı.