Dünyanın en derin 2. Kapalı Dikey Tarım ve ARGE Merkezinin açılışı yapıldı

Kağıthane Belediyesinin kültür merkezi binasının eksi 8.katında 30 metre derinlikte dikey tarım alanının açılışını gerçekleştiren Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, "Tarım ve gıda, su ve enerji konularının son yıllarda daha da önem kazanmıştır. 2002 yılında Türkiye'nin toplam bitkisel üretimi 98 milyon ton. Bugün üretimimiz gelmiş geçmiş tüm zamanların üretimi olacak, şuanda 127 milyon tona ulaştık. Bu rakam tarımsal alanlardaki azalmalara, kırsaldan kente göçe ve enerji maliyetlerindeki artışa rağmen, gübre fiyatlarındaki yükselişe rağmen bu ülkenin 2 milyon 200 bin üreticisinin üretimi sürmüştür. 2002 yılındaki 65 milyon olan nüfusumuzun 85 milyona çıkmış olmasına rağmen üreticimiz tüketimi karşılamıştır. Tarım artık kazma kürekle yapılan değil bilmle dijital teknoloji ile yapılır hale geldi. Bunun en iyi örneği de yüzde 95 az su ve ilaç kullanılmadan 30 metre derinlikteki dikey tarım uygulamasıdır. Kent tarımı ile kendi ihtiyaçlarımızı üretmemiz gerekir. Küresil ısınma , iklimsel değişiklik, Pandemi ve kaynak sularındaki sıkıntılar pir küresel panik yaratmıştır. Tedarik zincirlerini bozdu ve ihtiyacın artmasına neden oldu. Gençliğin tarım alanında uğraş içine girmesi hedeflenmektedir. Bunuda bilim ve teknoloji ile bu tip üretimleri arttırarak gerçekleştireceğiz. Ülkemizdeki ekilebilir arazi hektar alanı nüfus başına her geçen yıl düşmeye başladı. İnsanların ihtiyaçlarını artık bu ülkenin imkanlarıyla yapmalıdır. Tarım için su miktarının yüzde 70'i tarım alanında kullanılmaktadır. Su stresi altındaki ülkeler katagorisindeyiz. Suyu çok çok idareli kullanmamız gerekiyor. Bu yüzde 95 az suyla üretim teknolojisi en uygun bir projedir. İstanbul'a 270 bin kamyon sebze ürün getiriyor. 117 bin tam karbon salınımı var. Buhem ürünlerin fiyatlarını arttırıyor hem de insanların raf ömrü azalan ürünleri tükmesine neden oluyor. Kentlerde üretilen ürünlerin taze ve ucuza tüketilmesi sağlanacaktır. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta ortaya çıkan gıda sevkiyatında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tahıl gemilerinin sevkiyatını başlatmasında 520'in üzerinde 13 milyon ton tahılın geçişi sağlanmıştır" dedi.