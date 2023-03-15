Dünyanın en etkili pazarlama liderleri İstanbul’da bir araya gelecek

Reklamverenler Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, Dünya Reklamverenler Federasyonu'nca (WFA) düzenlenen ve alanında dünyanın en prestijli etkinliklerinden olan Küresel Pazarlama Konferansı, "Sürdürülebilir Büyüme" temasıyla İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek.

Her yıl dünyanın farklı bir şehrinde gerçekleştirilen konferans, bu yıl Reklamverenler Derneği iş birliğiyle ikinci kez İstanbul'da hayata geçirilecek.

Rekor düzeyde katılımın beklendiği ve "yeşil konferans" olma hedefi taşıyan organizasyon, reklam ve pazarlama alanında global vizyonu belirleyen isimleri bir araya getirecek, pazarlama ve yaratıcılık endüstrisinin bugünü ve geleceği konuşulacak.

Dünya çapında en önemli markaları yöneten liderlerin, Türkiye'deki reklam ve pazarlama uzmanları ile buluşacağı organizasyonda, 30'un üzerinde üst düzey konuşmacı yer alacak. Etkinlikte Mastercard, Vice Medya Grubu, Bumble, ABinBEV Global Pazarlama, Unilever, Reckitt Pazarlama, The Brandtech Grubu gibi şirketlerden üst düzey yöneticiler katılacak.

WFA Üst Yöneticisi (CEO) Stephan Loerke'nin açılış konuşmasıyla başlayacak ve "Sürdürülebilir Büyüme" ana temasıyla tüm gün sürecek oturumlarda, etkin iş ortaklıkları, pazarlama endüstrisinin yarattığı etki, yapay zeka ve yeni teknolojilerin endüstride etkin kullanımı ve pazarlamanın süper gücü olarak nitelendirilen yaratıcılık konuları ele alınacak.

GELECEĞİ GÖZETEN YEŞİL KONFERANS

Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilirlik amaçlarıyla uyumlu olacak şekilde planlanan etkinlik, "yeşil konferans" olma hedefi taşıyacak.

Küresel Pazarlama Konferansı süresince oluşacak fazla gıdalar, tüm organik ve dönüştürülebilir atıklar toplanıp döngüsel ekonomiye kazandırılacak. Alanında uzman partnerler ile yapılacak iş birlikleriyle etkinliğin çevreye olan etkisi minimize edilecek.

Gıda israfı ve yiyecek atığını en düşük seviyeye getirmek amacıyla, ikramlar geri dönüşüme uygun malzemelerle misafirlere sunulacak.