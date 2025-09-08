Dünyanın en hızlı büyüyen otomobil markası oldu

Çinli Chery Grubu'nun premium markası JAECOO, Türkiye pazarındaki birinci yılını kutluyor. JAECOO'nun Türkiye'deki ilk yılının tamamlanması ve OMODA'nın yeni yepyeni D-SUV modeli OMODA 7'nin ön tanıtımı için bir etkinlik düzenlendi. Toplantıya katılan OMODA&JAECOO Global CEO'su Shawn Xu, 600 bin adetlik satış rakamına ulaştıklarını belirterek, dünyanın en hızlı büyüyen markası olduklarını söyledi. İki yıl içinde 55 pazara giriş yaptıklarını söyleyen Shawn Xu, Avrupa'da aylık satışlarının 12 bin 500 adedi geçtiğini ve toplamda 16 ayda 97 bin adetlik satış rakamına ulaştıklarını kaydetti.