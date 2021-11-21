Dünyanın en zararlı atık maddesinden en kıymetli etken maddesi üretildi





Zeytin karasuyunda etken madde oranını yeni yöntem ile yüzde 10'a çıkardıklarını ifade eden Prof. Dr. Tümen "Bu hidroksitirozolü son yapılan denemeler ile çalışmalarla zeytinyağı fabrikasından elde edilen karasuda oranını yüzde 10'a çıkardık. Bunun HPLC analizleri ile merkez laboratuvarında yaptırarak analizlerini gördük. Verdiği pikler ve yüzdeleri ile. Hidroksitirozolün çok ilginç bir kullanım alanı daha var. Bunun üzerinde çok çalışmalar var. Etleri saklamak için pek çok sentetik antioksidanlar kullanılıyor. Ama şimdi hidroksitirozol ile etleri koruyup daha lezzetli hale getirme çalışmaları başladı. O kadar fazla kullanım alanı var ki; artık karasu diye bir şey kalmaması için bu projenin aktif olarak pratiğe geçirilmesi lazım" dedi.