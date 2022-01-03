Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Dünyanın gözü artık Afrika’da
Giriş Tarihi: 3.1.2022 17:07 Son Güncelleme: 3.1.2022 17:35

Dünyanın gözü artık Afrika’da

ÇAĞRI OĞUZ ÇAĞRI OĞUZ
Dünyanın gözü artık Afrika’da

CNR Holding, Afrika’nın 54 ülkesine yapılacak ihracatın kapılarını Türk üreticileri için açtı. CNR tarafından Ruanda’da düzenlenecek 6 farklı fuar, tüm Avrupa’nın da hedefinde olan kıtanın en büyük ticaret platformları olacak.

CNR Holding, dünyanın en zengin coğrafyalarından biri olan Afrika kıtasının ticaret kapısını, Türk üreticiler için açtı. CNR, 2022 yılı içerisinde, Afrika'nın 54 ülkesi için 6 farklı sektörel fuar birden organize etmeye hazırlanıyor. Afrika'nın çok büyük bir pazar olduğunu vurgulayan CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem; "Sadece Türkiye'nin değil, başta Avrupa olmak üzere tüm dünyanın ticaret rotası Afrika'ya yöneldi" dedi.

Ruanda Devleti'nin de fuara önemli destekler verdiğini dile getiren Erem; "Türkiye'nin Uzak Doğuya yaptığı ticaretin lojistik ayağında oldukça sorunlar yaşanmaya başlandı. Dolayısıyla bu süreçte Afrika kıtasının değeri, tüm Uzak Doğu ülkelerinin önüne geçti. Gerek hammadde, gerek yer altı zenginlikleri ve gerekse nihai tüketici açısından geleceğin pazarı oralar görülen Afrika kıtasını Avrupa ülkeleri de mercek altına almış durumda. Afrika fuarlarımızı hayata geçirmemizdeki en büyük amaç, tüm Avrupalı ülkelerin girmek için yarıştığı Afrika pazarından Türk firmaları için köşe başlarını tutmak ve ülke olarak elimizi güçlendirmektir" dedi.

Afrika fuarlarını İngiliz ortaklarıyla organize edeceklerini dile getiren Ceyda Erem; "Fuarları düzenleyeceğimizi öğrenen çok sayıda yabancı firma bizimle iletişime geçmeye başladı. Doğal olarak fuarlarımıza Türk firmaları da oldukça ilgi gösteriyor. Afrika fuarları, kıtanın dipsiz bir kuyu olduğunu keşfeden firmalarımız için oldukça önemli bir ticaret platformu olacak. Bu kapsamda, gıda ve horeca sektörlerini 11-13 Ağustos, ayakkabı ve deri sektörlerini 18-20 Ağustos, hazır giyim firmalarını 18-20 Ağustos, inşaat ve yapıyı 15-17 Eylül, tekstili ve halı sektörlerini ise 23-25 Ekim tarihlerinde Afrika'ya götürüyoruz. Ülkemize ve firmalarımıza Afrika ile yeni ve uzun soluklu ticaret fırsatı sunduğumuz için çok mutluyuz" dedi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Dünyanın gözü artık Afrika’da
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA