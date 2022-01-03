Dünyanın gözü artık Afrika’da

CNR Holding, dünyanın en zengin coğrafyalarından biri olan Afrika kıtasının ticaret kapısını, Türk üreticiler için açtı. CNR, 2022 yılı içerisinde, Afrika'nın 54 ülkesi için 6 farklı sektörel fuar birden organize etmeye hazırlanıyor. Afrika'nın çok büyük bir pazar olduğunu vurgulayan CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem; "Sadece Türkiye'nin değil, başta Avrupa olmak üzere tüm dünyanın ticaret rotası Afrika'ya yöneldi" dedi.

Ruanda Devleti'nin de fuara önemli destekler verdiğini dile getiren Erem; "Türkiye'nin Uzak Doğuya yaptığı ticaretin lojistik ayağında oldukça sorunlar yaşanmaya başlandı. Dolayısıyla bu süreçte Afrika kıtasının değeri, tüm Uzak Doğu ülkelerinin önüne geçti. Gerek hammadde, gerek yer altı zenginlikleri ve gerekse nihai tüketici açısından geleceğin pazarı oralar görülen Afrika kıtasını Avrupa ülkeleri de mercek altına almış durumda. Afrika fuarlarımızı hayata geçirmemizdeki en büyük amaç, tüm Avrupalı ülkelerin girmek için yarıştığı Afrika pazarından Türk firmaları için köşe başlarını tutmak ve ülke olarak elimizi güçlendirmektir" dedi.

Afrika fuarlarını İngiliz ortaklarıyla organize edeceklerini dile getiren Ceyda Erem; "Fuarları düzenleyeceğimizi öğrenen çok sayıda yabancı firma bizimle iletişime geçmeye başladı. Doğal olarak fuarlarımıza Türk firmaları da oldukça ilgi gösteriyor. Afrika fuarları, kıtanın dipsiz bir kuyu olduğunu keşfeden firmalarımız için oldukça önemli bir ticaret platformu olacak. Bu kapsamda, gıda ve horeca sektörlerini 11-13 Ağustos, ayakkabı ve deri sektörlerini 18-20 Ağustos, hazır giyim firmalarını 18-20 Ağustos, inşaat ve yapıyı 15-17 Eylül, tekstili ve halı sektörlerini ise 23-25 Ekim tarihlerinde Afrika'ya götürüyoruz. Ülkemize ve firmalarımıza Afrika ile yeni ve uzun soluklu ticaret fırsatı sunduğumuz için çok mutluyuz" dedi.