Dünyanın gözü Türk zeytininde

İklim değişikliklerinin etkisiyle tüm dünyada yaşanan zeytin krizini Türkiye en az hasarla atlatıyor. Ülke genelinde bazı bölgelerde yüzde 40'a varan rekolte düşüşü yaşansa da özellikle Ayvalık bölgesindeki yüksek verim, açığı büyük oranda kapattı. Şu ana kadar 140 bin ton civarında zeytinyağı ihracatının gerçekleştirildiğini söyleyen Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, "İhracat rakamımız da 590 milyon doları geçti, 650-700 milyon dolara doğru devam ediyor. Tahminler 750 milyon dolarlık zeytinyağı ihracatıyla bu sezonumuzu kapatacağımızı düşünüyoruz. Uluslararası dalgalanmayı lehimize çevirebilirsek, 1 milyar dolar civarında bir ihracat gerçekleştirebiliriz" dedi. Hasat sezonu öncesi SABAH'ın sorularını yanıtlayan Uçar, "Bu yıl üretim rekolte tahminlerine baktığımız zaman geçmiş yılın rakamlarını yakalayamayacağız. Bu yıl rekoltemizde yaklaşık yüzde 40 civarında bir düşme bekleniyor. Bazı bölgelerimizde sıkıntılar görünse de, Ayvalık bölgesinde pek sorun görünmüyor. Küresel iklim krizinin neden olduğu kuraklığın ve sıcaklık artışının bizim bölgemizi az etkilediğini söyleyebilirim. Öte yandan geçen yıldan elimizde 150 bin tonluk stoğumuz var. Ülkemizde kişi başına tüketimin 2 kilogram olduğunu hesaplarsak 120 bin ton ile 150 bin ton bizim kullandığımız bir zeytinyağımız var. Şu anki rekolte tahminimiz 250 bin ton olunca her hangi bir sıkıntı görünmüyor" dedi. Ayvalık'ta bu yıl 18'nci kez düzenlenen Zeytinyağı ve Turizm Festivali'nin de coşkulu geçtiğini belirten Uçar, "İhracat yasağı 1 Kasım'da kalkıyor. Türk zeytini ihracatta 1 milyar dolar ciroya ulaşabilir" dedi.