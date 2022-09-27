Dünyanın gözü Türkiye’de olacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan "Ekonomik Dönüşüm Zirvesi" kapsamında, dünyanın önde gelen ekonomistleri İstanbul'da buluşuyor. Yarın, Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati'nin açılış konuşmasıyla başlayacak olan zirvede, 12'den fazla ülkede alanında seçkin akademisyenlerin katılımıyla, yeni küresel ekonomik düzenin ortaya çıkarmış olduğu fırsatlar başta olmak üzere birçok başlık ele alınacak. Programda, Türkiye Ekonomi Modeli üzerinde de durulacak. Aralarında Prof. Dr. Charles Yuji Harioka, Prof. Dr. David B. Audretsch, Prof. Dr. Cheng Hsiao, Prof. Dr. Jonathan A. Batten, Prof. Dr. Douglas Cumming'in de bulunduğu dünyaca tanınan ekonomistler son dönemdeki iktisadi gelişmelere ilişkin görüşlerini paylaşacak. "Pandemi sonrası dönemde iktisat politikalarında yeni eğilimler" panelinin moderatörü, her yıl en seçkin genç Japon iktisatçıya verilen 7'nci Japon Ekonomi Birliği-Nakahara Ödülü'nün sahibi Horioka olacak. Günün ikinci paneli, "Gelişmekte olan ülkeler için yatırımüretim- ihracat modelinin önemi" adıyla gerçekleştirilecek.