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Giriş Tarihi: 28.9.2022 15:35 Son Güncelleme: 28.9.2022 15:46

Dünyanın önde gelen iktisatçıları yarın İstanbul’da buluşuyor

Dünyanın önde gelen iktisatçıları yarın İstanbul’da buluşuyor

Açılışını Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yapacağı "Ekonomik Dönüşüm Zirvesi" yarın, dünyanın önde gelen iktisatçılarıyla İstanbul’da gerçekleşecek.

Yarın saat 10:00'da İstanbul'da, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Ekonomik Dönüşüm Zirvesi'nde, dünyanın önde gelen ekonomistleri bir araya gelerek, yeni küresel ekonomik düzenin ortaya çıkardığı fırsatlar başta olmak üzere birçok konuyu ele alınacak. Zirvede, 'Pandemi sonrası dönemde iktisat paradigmasında dönüşüm ve yükselen ülkeler' ana teması etrafında, yeni ekonomik düzenin ortaya çıkardığı fırsatları değerlendirecek.

Zirvede Prof. Charles Yuji Harioka, Prof. David Audretsch, Prof. Cheng Hsiao, Prof. Jonathan Batten, Prof. Douglas Cumming ve 12 ülkeden pek çok akademisyen, son dönemdeki iktisadi gelişmelerle ilgili görüşlerini paylaşacak. Zirve, 'www.ekonomikdonusum.org' web sitesi ve YouTube kanalı ile '@ekonomikdonusum' adlı Instagram, Twitter ve LinkedIn hesaplarından takip edilebilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, söz konusu zirve ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ekonomik Dönüşüm Zirvesi'nde yarın, dünyanın önde gelen iktisatçılarıyla İstanbul'da buluşuyoruz.

'Pandemi sonrası dönemde iktisat paradigmasında dönüşüm ve yükselen ülkeler' teması kapsamında, yeni iktisadi düzenin önümüzde açtığı fırsatlara ilişkin değerlendirmeler yapacağız." ifadelerinde bulundu.

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Dünyanın önde gelen iktisatçıları yarın İstanbul’da buluşuyor
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