Dünyanın önde gelen iktisatçıları yarın İstanbul’da buluşuyor

Zirvede Prof. Charles Yuji Harioka, Prof. David Audretsch, Prof. Cheng Hsiao, Prof. Jonathan Batten, Prof. Douglas Cumming ve 12 ülkeden pek çok akademisyen, son dönemdeki iktisadi gelişmelerle ilgili görüşlerini paylaşacak. Zirve, 'www.ekonomikdonusum.org' web sitesi ve YouTube kanalı ile '@ekonomikdonusum' adlı Instagram, Twitter ve LinkedIn hesaplarından takip edilebilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, söz konusu zirve ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ekonomik Dönüşüm Zirvesi'nde yarın, dünyanın önde gelen iktisatçılarıyla İstanbul'da buluşuyoruz.

'Pandemi sonrası dönemde iktisat paradigmasında dönüşüm ve yükselen ülkeler' teması kapsamında, yeni iktisadi düzenin önümüzde açtığı fırsatlara ilişkin değerlendirmeler yapacağız." ifadelerinde bulundu.