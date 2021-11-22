Düşük emekli maaşlarına seyyanen zam masada

3600 gösterge çalışmalarında genel bir düzenleme yapılması halinde lise ve üniversite mezunları, en alt düzeydeki memurla daire başkanlarının aynı maaşı olması gibi bir sonuç ortaya çıkacak. Böyle bir adaletsizliğin önlenmesi için kademelendirme ya da farklı bir tanım getirme alternatifleri üzerinde duruluyor. Yapılacak düzenleme ile 3600 gösterge verilmesi ama bu kesimler arasındaki dengenin korunarak düzenlemenin yapılması planlanıyor.İşveren asgari ücret konusunda net 3 bin 500 lirayı tolere edebileceği sinyalini verdi. Bunun üzerine ne kadar çıkılabileceği, nasıl bir destek sağlanabileceği üzerinde duruluyor. Tartışılan konulardan biri de sektörel ve bölgesel asgari ücret uygulaması. Böylece belli mesleklerden olanlar standart ücretlerin üstünde bir maaş alabilecek.Bakanlık, devletin işverene verdiği 75 liralık prim desteğinin 100 liraya çıkartılması için de çalışıyor. Hükümet, maaşı asgari ücretin altında kalan emeklilerin durumunun düzeltilmesine de önem veriyor. Bu konuda ne yapılabileceğine ilişkin de bir çalışma yürütülüyor.