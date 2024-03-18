Düşük karbonlu yol haritası hazırlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Sektörel Düşük Karbonlu Yol Haritaları Tanıtım Programı'na katıldı. Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı Avrupa Birliği'nin (AB) Yeşil Mutabakat'la sera gazı emisyonlarını, 2030 yılına kadar en az yüzde 55 azaltma taahhüdünde bulunduğunu belirtti. Kacır, "Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nı hayata geçirdi. Düzenleme kapsamında 2026'dan itibaren karbon emisyonu açısından ön plana çıkan demir-çelik, alüminyum, gübre, çimento, hidrojen ve elektrik üretim sektörlerinde ithalatçı firmalara sınırda karbon mekanizması adım adım uygulanacak" dedi. 4 sektörün her biri için Düşük Karbonlu Yol Haritası hazırladıklarını anlatan Kacır, "2053 emisyon hedeflerimiz doğrultusunda alüminyum sektöründe yüzde 75, çelikte yüzde 99, çimentoda yüzde 93 oranında emisyon azaltımı hedefliyoruz" diye konuştu.