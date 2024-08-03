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Giriş Tarihi: 4.8.2024

Düşük talebe rağmen ihracatımız artıyor

Düşük talebe rağmen ihracatımız artıyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, mal ve hizmet ihracatındaki artışların, cari açığı ve dövize olan ihtiyacı düşürerek, rezerv birikimine, finansal istikrara ve dezenflasyon sürecine katkı sunduğunu bildirdi. Sosyal medya hesabından temmuz ayı dış ticaret verilerine ilişkin paylaşımda bulunan Yılmaz, Avrupa başta olmak üzere dış pazarlarda talebin canlı olmadığı bir döneme rağmen büyümede dengelenme politikasının önemli bir göstergesi olan ihracatın artmaya devam ettiğini belirtti. Yılmaz, ihracatçıları ve onları çeşitli araçlarla destekleyen kurumları tebrik etti. İhracatın Temmuz 2024'te geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13.8 artarak, 22.5 milyar dolar olduğuna işaret eden Yılmaz, "İhracatımızın yıllıklandırılmış (geçmiş 12 aylık) değeri temmuz ayında 261.5 milyar dolara yükseldi. OVP'de 2024 yıl sonu hedefimiz 267 milyar dolar" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ihracatta yakalanan bu ivme benzerinin, turizm gelirlerinde de görüldüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti: "Turizm gelirlerimiz de ilk 6 ayda 23.7 milyar dolarla rekor seviyesindedir. OVP yıl sonu hedefimiz 60 milyar dolar. Mal ve hizmet ihracatındaki bu artışlar cari açığı ve dövize olan ihtiyacı düşürerek, rezerv birikimine, finansal istikrara ve dezenflasyon sürecine katkı sunmaktadır. Siyasi ve makroekonomik istikrar ve güven ortamında ihracat odaklı sürdürülebilir büyüme hedefimizi eylül ayında güncelleyeceğimiz OVP'de korumaya devam edeceğiz." ANKARA

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Düşük talebe rağmen ihracatımız artıyor
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