Düzenlemenin sonuna kadar arkasındayız

ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, lisanssız elektrik üretim yönetmeliğiyle ilgili son günlerde ortaya atılan iddiaların doğru olmadığını belirterek, "Biz düzenlememizin sonuna kadar arkasındayız" dedi. Yılmaz, yaptığı açıklamada, gazeteci Fatih Altaylı'nın lisanssız elektrik üretimi yönetmeliğine ilişkin gündeme getirdiği iddiaların mesnetsiz olduğunu ve bu iddiaları yargıya taşıyacaklarını bildirdi. Kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye kimsenin hakkı olmadığını belirten Yılmaz, "Ağustos ayının ikinci 12 günlük dönemindeki tüketim miktarı artışını tabloya eklemeden, artan tüketimlerin hangi enerji kaynağından karşılandığı incelenmeden, bu kaynakların maliyetinin ne olduğu analiz edilmeden fiyatlardaki artışı lisanssız elektrik üretim yönetmeliği değişikliğine bağlamak açıkçası bilgisizce ya da maksatlı bir çıkarımdır" dedi.